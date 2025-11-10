Microsoft AI создаст сверхразумный ИИ, который не будет страшен человечеству

Исследователи Microsoft AI заявили, что работают над созданием сверхинтеллектуального ИИ, и при этом пообещали сохранить лидерство человека.

Руководитель отдела искусственного интеллекта Microsoft Мустафа Сулейман рассказал о формировании новой команды, занимающейся разработкой «гуманистического сверхинтеллекта», который «предназначен исключительно для служения человечеству». По его словам, такой сверхинтеллект не будет «безграничной и неограниченной сущностью с высокой степенью автономии», а будет «тщательно калиброванным, контекстуализированным и ограниченным».

Топ-менеджер присоединился к Microsoft в прошлом году в качестве генерального директора подразделения Microsoft AI, которое только недавно запустило свои первые собственные модели для генерации текста, голоса и изображений.

Эксперты отмечают: хотя в сообщении в блоге Мустафы Сулеймана говорится, что Microsoft AI «отвергнет идеи гонки за ИИ», конкуренция между IT-гигантом и OpenAI скоро станет гораздо более ожесточенной. В соответствии с новым соглашением Microsoft теперь может «разрабатывать ИИ самостоятельно или в партнерстве со сторонними организациями».

Компания уже заключила соглашение с облачным стартапом Lambda, в рамках которого будет создаваться масштабная инфраструктура для обучения и развертывания моделей искусственного интеллекта. Между тем OpenAI подписала соглашение о покупке мощностей Amazon на $38 миллиардов для улучшения работы чат-бота ChatGPT.

«В Microsoft AI мы считаем, что люди важнее ИИ. Гуманистический сверхинтеллект держит нас, людей, в центре внимания. Это ИИ, работающий в команде человечества, подчиненный, управляемый ИИ, который не хочет, не может открыть ящик Пандоры», — заключил Мустафа Сулейман.