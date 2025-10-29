23:46
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.10
Техноблог

Во Франции создали ИИ-помощника для борьбы с медицинскими фейками

Французская компания Doctolib, специализирующаяся на онлайн-записи к врачам, анонсировала запуск медицинского ассистента на основе искусственного интеллекта, предназначенного для пациентов. Инициатива направлена на противодействие распространению ложной информации в сфере здравоохранения. Об этом сообщает Le Figaro.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Разработка осуществлена в партнерстве с медицинскими работниками и исследователями, что подчеркивает ее научную строгость и национальный характер. Представители компании отметили, что фейковые новости в области здоровья стали глобальной проблемой, побуждающей людей искать советы по лечению в социальных сетях вроде Instagram и TikTok.

Цель проекта — восстановление контроля над достоверностью медицинской информации.

Doctolib, обслуживающая около 50 миллионов пользователей во Франции, уже интегрировала ИИ в работу медицинских учреждений. Ранее были созданы специальные программные агенты, которые помогают медикам в ведении документации, выставлении счетов и электронной передаче данных в систему медицинского страхования. Эти инструменты призваны освободить врачей от рутинных административных и клинических задач. С момента запуска ИИ-ассистенты уже помогли провести около 5 миллионов консультаций во Франции.

Новая услуга для пациентов продолжает это направление развития. В ближайшие недели станет доступен ИИ-помощник, который будет предоставлять экспертные ответы на вопросы пациентов, используя валидированные данные. Кроме того, пользователям предложат персонализированный контент для заботы о здоровье, а также инструменты для более эффективного отслеживания своего состояния и обмена данными.

Авторы заверили, что эти инструменты не будут предоставлять диагнозы или выписывать рецепты, соблюдая установленный порядок оказания медицинской помощи.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/348854/
просмотров: 69
Версия для печати
Материалы по теме
В КР создадут Центр исследований и инноваций прикладного ИИ и кибербезопасности
Эксперты отмечают замедление роста аудитории у мобильной версии ChatGPT
Илон Маск представил новую версию генерирующего видео с русским языком ИИ Grok
Механизмы регулирования сферы применения ИИ разработают в ЕАЭС
Независимым членом совета директоров холдинга РК «Самрук-Казына» стала нейросеть
Американских кинозвезд напугала Тилли Норвуд — актриса, созданная ИИ
Президент призвал страны к выработке стандартов ответственного использования ИИ
Ученые разработали ИИ, способный предсказать риск развития тысячи болезней
Aitil: как искусственный интеллект помогает кыргызскому языку в цифровую эпоху
Искусственный интеллект может быть опасен. Что предлагает Минцифры Кыргызстана
Популярные новости
В&nbsp;США создали древесину, которая в&nbsp;10&nbsp;раз прочнее и&nbsp;в&nbsp;6&nbsp;раз легче стали В США создали древесину, которая в 10 раз прочнее и в 6 раз легче стали
Илон Маск намерен создать &laquo;армию&raquo; из&nbsp;миллиона человекоподобных роботов Илон Маск намерен создать «армию» из миллиона человекоподобных роботов
Ученые создали имплант, который возвращает зрение незрячим пациентам Ученые создали имплант, который возвращает зрение незрячим пациентам
Корпорация Intel уволила более 35&nbsp;тысяч человек и&nbsp;урезает расходы Корпорация Intel уволила более 35 тысяч человек и урезает расходы
Бизнес
Волонтеры из&nbsp;России проведут образовательные программы в&nbsp;Кыргызстане Волонтеры из России проведут образовательные программы в Кыргызстане
&laquo;BAKAI Страхование&raquo;&nbsp;&mdash; партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025 «BAKAI Страхование» — партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025
Получайте бонусы за&nbsp;повседневную оплату в&nbsp;MegaPay Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay
&laquo;Капитал Банк&raquo; снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и&nbsp;сельского хозяйства «Капитал Банк» снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и сельского хозяйства
29 октября, среда
23:36
Во Франции создали ИИ-помощника для борьбы с медицинскими фейками Во Франции создали ИИ-помощника для борьбы с медицински...
22:43
Мелания Трамп украсила Белый дом к Хэллоуину
22:21
В России хотят повысить квоту на трудовых мигрантов в 2026 году
22:04
Дональд Трамп не встретится с Ким Чен Ыном. Не смогли согласовать время
21:46
Суд вынес приговор бывшему главе казыята города Ош Мирлану Токтомушеву