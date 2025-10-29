Во Франции создали ИИ-помощника для борьбы с медицинскими фейками

Французская компания Doctolib, специализирующаяся на онлайн-записи к врачам, анонсировала запуск медицинского ассистента на основе искусственного интеллекта, предназначенного для пациентов. Инициатива направлена на противодействие распространению ложной информации в сфере здравоохранения. Об этом сообщает Le Figaro.

Разработка осуществлена в партнерстве с медицинскими работниками и исследователями, что подчеркивает ее научную строгость и национальный характер. Представители компании отметили, что фейковые новости в области здоровья стали глобальной проблемой, побуждающей людей искать советы по лечению в социальных сетях вроде Instagram и TikTok.

Цель проекта — восстановление контроля над достоверностью медицинской информации.

Doctolib, обслуживающая около 50 миллионов пользователей во Франции, уже интегрировала ИИ в работу медицинских учреждений. Ранее были созданы специальные программные агенты, которые помогают медикам в ведении документации, выставлении счетов и электронной передаче данных в систему медицинского страхования. Эти инструменты призваны освободить врачей от рутинных административных и клинических задач. С момента запуска ИИ-ассистенты уже помогли провести около 5 миллионов консультаций во Франции.

Новая услуга для пациентов продолжает это направление развития. В ближайшие недели станет доступен ИИ-помощник, который будет предоставлять экспертные ответы на вопросы пациентов, используя валидированные данные. Кроме того, пользователям предложат персонализированный контент для заботы о здоровье, а также инструменты для более эффективного отслеживания своего состояния и обмена данными.

Авторы заверили, что эти инструменты не будут предоставлять диагнозы или выписывать рецепты, соблюдая установленный порядок оказания медицинской помощи.