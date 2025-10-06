Кыргызстанцы вошли в тройку сильнейших на турнире Cyber Kün

Кыргызстанцы вошли в тройку сильнейших на турнире по кибербезопасности в Центральной Азии Cyber Kün.

По данным организаторов, в нем приняли участие более 200 представителей банков, госсектора, IT-компаний и вузов.

Главное событие турнира — соревнование по кибербезопасности (CTF Red Team vs Blue Team). Участие приняли 12 команд по 4 человека в каждой, из стран региона.

Общий призовой фонд составил $5 тысяч.

Первое место заняли представители Узбекистана ($2 тысячи 500). На втором — команда Таджикистана ($1 тысячи 500). Замыкает тройку лидеров Кыргызстан ($1 тысяча).

Помимо турнира также проходят мастер-классы от международных экспертов.