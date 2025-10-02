13:13
Техноблог

В Афганистане частично восстановили доступ к интернету после недовольства людей

В Афганистане частично восстановили доступ к интернету. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

По ее информации, данные о работе сети в режиме реального времени свидетельствуют о частичном восстановлении интернет-соединения в Афганистане на фоне протестов после двухдневного отключения связи по всей стране.

Телеканал Amu TV со ссылкой на источники сообщил, что аэропорт Кабула был вынужден отменить все рейсы из-за отключения интернета. Сотрудников аэропорта заранее не проинформировали о планах властей отключить доступ к оптоволоконному интернету.

Также общенациональное отключение интернета парализовало банковскую систему Афганистана, заблокировав денежные переводы и оставив многих граждан без доступа к финансам.

Напомним, в начале сентября верховный лидер республики Хайбатулла Ахундзада приказал отключить интернет по всему Афганистану. Решение о запрете оптоволоконного интернета и Wi-Fi по всей стране окончательное, не подлежит пересмотру.

Хайбатулла Ахундзада распорядился создать новую компанию для предоставления доступа в интернет исключительно госучреждениям и дипломатическим миссиям.

Отмечалось, что запрет введен, чтобы «предотвратить безнравственность».

Вчера «Талибан» опроверг отключение интернета и связывал его отсутствие с «разрушением оптоволоконной инфраструктуры».
