«Талибан» опровергает отключение интернета в Афганистане: просто поломался

«Талибан» опровергает отключение интернета в Афганистане и связывает его отсутствие с «разрушением оптоволоконной инфраструктуры». Об этом сообщает Associated Press.

Правительство талибов отвергает сообщения о запрете на доступ к интернету в Афганистане. Это первое публичное заявление «Талибана» по поводу отключения Всемирной сети в стране.

«Ничего подобного разошедшимся слухам о том, что мы запретили интернет, не происходит», — заявили представители «Талибана» в групповом чате в WhatsApp, в котором состоят пакистанские журналисты.

Официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид утверждает, что причина отключения интернета по всей стране — результат «разрушения оптоволоконной инфраструктуры», которую сейчас меняют.

Напомним, о том, что по всему Афганистану полностью пропал интернет, ранее сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

А в начале сентября верховный лидер республики Хайбатулла Ахундзада приказал отключить интернет по всему Афганистану. Решение о запрете оптоволоконного интернета и Wi-Fi по всей стране окончательное, не подлежит пересмотру.

Хайбатулла Ахундзада распорядился создать новую компанию для предоставления доступа в интернет исключительно госучреждениям и дипломатическим миссиям.

Отмечалось, что запрет введен, чтобы «предотвратить безнравственность». 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345636/
