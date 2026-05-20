Экономика

Рубль достиг нового максимума, евро и юань подешевели: курс валют на 20 мая

Фото из интернета. Российский рубль вновь обновил годовой рекорд

Российский рубль продолжил укрепление, обновив многолетний максимум. Евро, китайский юань и казахстанский тенге подешевели. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений). Американская валюта стабильна восьмой рабочий день подряд.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,6431 сома (снижение на 0,17 процента). Теряет позиции после вчерашнего краткосрочного роста.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,06 сома, продажа — 102,05 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,2146 сома (рост на 1,18 процента). Очередной максимум 2026 года. Валюта продолжает уверенно дорожать, обновив максимум не только этого года, но и последних трех с половиной лет (с декабря 2022 года).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,19 сома, продажа — 1,242 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1853 сома (снижение на 0,96 процента). Резкое падение после вчерашнего подорожания.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1694 сома, продажа — 0,1961 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,8522 сома (снижение на 0,12 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 13 сомов.

  • Шестую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 16 апреля. Всего он реализовал $168 миллионов. Объем продаж с начала года составил $893,45 миллиона.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
