В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора обсудили проблему качества воздуха. По данным пресс-службы ведомства, состоялось заседание межведомственной комиссии, в состав которой входят представители 25 госорганов и восемь депутатов Жогорку Кенеша.

Фото Минприроды КР. Проблему качества воздуха в очередной раз обсуждают чиновники и депутаты

Участники обсудили план действий на 2026–2027 годы, в том числе вопросы расширения газификации, перевод муниципальных котельных на альтернативные источники энергии, развитие электротранспорта и запуск цифровых систем мониторинга воздуха.

По словам главы Минприроды Акыла Токтобаева, качество воздуха остается государственным приоритетом.

Отметим, что несмотря на заверения кабмина улучшить ситуацию, ежегодно в осенне-зимний период кыргызстанцы сталкиваются с проблемой загрязнения воздуха и невозможностью дышать из-за смога.