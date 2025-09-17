Искусственный интеллект может быть опасен. Что предлагает Минцифры Кыргызстана

Проект постановления кабмина «Об утверждении требований к методике оценки опасности систем искусственного интеллекта, а также требований в отношении систем искусственного интеллекта повышенной опасности» разработало и вынесло на общественное обсуждение Министерство цифрового развития и инновационных технологий.

Цель — установление единого, прозрачного и верифицируемого механизма оценки опасности систем искусственного интеллекта (ИИ), позволяющего их владельцам объективно классифицировать свои продукты и определять применимость к ним обязательных требований, установленных для систем ИИ повышенной опасности.

Создание нормативной правовой базы для безопасного и ответственного применения систем искусственного интеллекта повышенной опасности на территории Кыргызстана является еще одной целью, отметили в Минцифры.

Там добавили, что проект направлен на создание предсказуемой регуляторной среды, минимизацию рисков для охраняемых благ и имплементацию положений Цифрового кодекса.

«Цифровая трансформация экономики и государственного управления в республике неразрывно связана с внедрением технологий искусственного интеллекта. Однако системы ИИ, особенно используемые в критических областях, могут стать источником дискриминации, нарушения прав граждан и причинения иного вреда охраняемым благам.

Проект детализирует и конкретизирует общие нормы Цифрового кодекса, предлагая рабочий инструмент для бизнеса и государства по оценке опасности систем ИИ, вводит структурированную и логичную процедуру самооценки для владельцев систем ИИ», — говорится в справке-обосновании.

Он также предотвращает избыточное регулирование, позволяя отделить системы ИИ, которые лишь предоставляют информацию для принятия решения человеком (например, проверка правописания), от систем, которые оказывают решающее влияние на конечный результат.

Устанавливается пошаговый алгоритм оценки, когда владелец системы ИИ получает четкую дорожную карту действий, необходимых для оценки опасности системы, что снижает юридическую неопределенность.

Документ основан на риск-ориентированном подходе, соответствует современным тенденциям в регулировании искусственного интеллекта и гармонизирован с существующей на сегодня передовой международной практикой: Принципами искусственного интеллекта Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Регламентом Европейского союза об искусственном интеллекте (EU AI Act).