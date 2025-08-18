20:49
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.09
Техноблог

На обращенной к Земле стороне Солнца не осталось пятен: что это значит

На обращенной к Земле стороне Солнца практически не осталось пятен. Это свидетельствует о резком снижении солнечной активности. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований
Фото Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований

По данным ученых, это может означать значительное уменьшение количества вспышек или их полное прекращение в ближайшее время.

Если тенденция сохранится, к началу следующей недели солнечная активность может полностью сойти на нет. Такое затишье порадует метеозависимых людей, но огорчит радиолюбителей, добавили в лаборатории.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/339965/
просмотров: 310
Версия для печати
Материалы по теме
Самая мощная магнитная буря за последние два месяца накроет сегодня Землю
Власти США запретили затемнять солнце ученым
Солнечное затмение века. Ученые рассказали, когда оно произойдет
3 июля Солнце станет чуть меньше на небосводе
Аллергия на солнце, или Как правильно загорать в городе и на Иссык-Куле
Астрономам впервые удалось получить самые детализированные изображения Солнца
Глаз не оторвать. Самые точные фото Солнца в истории наблюдений сделали ученые
2025 год войдет в топ-5 самых жарких за всю историю наблюдений
Firefly Aerospace показала кадры заката солнца на Луне
Китай хочет к 2050 году запустить «искусственное солнце»
Популярные новости
Самые доступные новые автомобили в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; в&nbsp;лидерах Nexia Самые доступные новые автомобили в Кыргызстане — в лидерах Nexia
В&nbsp;Китае разрабатывают робота для вынашивания ребенка В Китае разрабатывают робота для вынашивания ребенка
В&nbsp;России частично введены ограничения звонков в&nbsp;Telegram и&nbsp;WhatsApp В России частично введены ограничения звонков в Telegram и WhatsApp
Антимонопольные нарушения. Суд просит обязать Google продать браузер Chrome Антимонопольные нарушения. Суд просит обязать Google продать браузер Chrome
Бизнес
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; банковские услуги в&nbsp;смартфоне для всех мобильных операторов «Мой О!» — банковские услуги в смартфоне для всех мобильных операторов
TED Talk&nbsp;3: Ценность недвижимости больше не&nbsp;сводится к&nbsp;формуле длина &times; ширина TED Talk 3: Ценность недвижимости больше не сводится к формуле длина × ширина
Развитие племенного скотоводства под 3&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Развитие племенного скотоводства под 3 процента от «Элдик Банка»
Бесплатные бонусы для связи и&nbsp;развлечений ждут вас в&nbsp;Бонускане Beeline Бесплатные бонусы для связи и развлечений ждут вас в Бонускане Beeline
18 августа, понедельник
20:41
Делайте прививки! Об опасности столбняка напомнили специалисты Делайте прививки! Об опасности столбняка напомнили спец...
20:23
На обращенной к Земле стороне Солнца не осталось пятен: что это значит
19:55
Встреча на Аляске. Владимир Путин и Садыр Жапаров провели телефонный разговор
19:25
Делегация Путина в США расплатилась за авиатопливо наличными
19:02
Учителей в Бишкеке обучают навыкам оказания неотложной доврачебной помощи