На обращенной к Земле стороне Солнца не осталось пятен: что это значит

На обращенной к Земле стороне Солнца практически не осталось пятен. Это свидетельствует о резком снижении солнечной активности. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
По данным ученых, это может означать значительное уменьшение количества вспышек или их полное прекращение в ближайшее время.
Если тенденция сохранится, к началу следующей недели солнечная активность может полностью сойти на нет. Такое затишье порадует метеозависимых людей, но огорчит радиолюбителей, добавили в лаборатории.