На обращенной к Земле стороне Солнца не осталось пятен: что это значит

На обращенной к Земле стороне Солнца практически не осталось пятен. Это свидетельствует о резком снижении солнечной активности. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Фото Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований

По данным ученых, это может означать значительное уменьшение количества вспышек или их полное прекращение в ближайшее время.

Если тенденция сохранится, к началу следующей недели солнечная активность может полностью сойти на нет. Такое затишье порадует метеозависимых людей, но огорчит радиолюбителей, добавили в лаборатории.