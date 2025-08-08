09:39
Самая мощная магнитная буря за последние два месяца накроет сегодня Землю

Самая мощная магнитная буря за последние два месяца накроет сегодня, 8 августа, Землю. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Самая мощная магнитная буря за последние два месяца накроет сегодня Землю

Отмечается, что геомагнитные возмущения начнутся на Земле 8 августа под воздействием корональной дыры, образовавшейся на Солнце. Некоторые прогнозы показывают магнитные бури мощностью до G3, говорится в сообщении.

По данным ученых, 5 августа на Солнце произошла мощная вспышка балла М.4 (всего выделяют пять классов солнечных вспышек по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X). Она вызовет более сильные геомагнитные последствия, чем ожидалось.

«После последнего пересчета, однако, модели показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака и удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее», — говорится в предупреждении.

Скорость солнечного ветра около орбиты Земли начала расти 7 августа и может достигнуть 600-700 километров в секунду к 8-9 августа.

Пик возмущений произойдет в пятницу и субботу. Основной прогноз дает умеренный уровень активности (G1), но по менее вероятным сценариям возможны бури уровня G3 — это уже ощутимые помехи для радиосвязи и работы спутников.
