Самая мощная магнитная буря за последние два месяца накроет сегодня, 8 августа, Землю. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Фото из архива. Самая мощная магнитная буря за последние два месяца накроет сегодня Землю

Отмечается, что геомагнитные возмущения начнутся на Земле 8 августа под воздействием корональной дыры, образовавшейся на Солнце. Некоторые прогнозы показывают магнитные бури мощностью до G3, говорится в сообщении.

По данным ученых, 5 августа на Солнце произошла мощная вспышка балла М.4 (всего выделяют пять классов солнечных вспышек по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X). Она вызовет более сильные геомагнитные последствия, чем ожидалось.

«После последнего пересчета, однако, модели показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака и удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее», — говорится в предупреждении.

Скорость солнечного ветра около орбиты Земли начала расти 7 августа и может достигнуть 600-700 километров в секунду к 8-9 августа.

Пик возмущений произойдет в пятницу и субботу. Основной прогноз дает умеренный уровень активности (G1), но по менее вероятным сценариям возможны бури уровня G3 — это уже ощутимые помехи для радиосвязи и работы спутников.