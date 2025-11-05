23:22
USD 87.45
EUR 100.46
RUB 1.08
Общество

На Солнце зафиксирована мощная вспышка

4 ноября на Солнце зафиксирована вспышка максимальной мощности класса X1.8. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

По ее данным, это первая вспышка подобного уровня почти за пять месяцев — предыдущая, класса X1.9, произошла 19 июня 2025 года.

А в ночь на 5 ноября отмечены еще две вспышки — классов X и M — продолжительностью 33 и 73 минуты соответственно.

В лаборатории уточнили, что вспышка класса X произошла в новой активной области на обратной стороне Солнца, в Южном полушарии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349825/
просмотров: 302
Версия для печати
Материалы по теме
На обращенной к Земле стороне Солнца не осталось пятен: что это значит
Самая мощная магнитная буря за последние два месяца накроет сегодня Землю
Власти США запретили затемнять солнце ученым
Солнечное затмение века. Ученые рассказали, когда оно произойдет
3 июля Солнце станет чуть меньше на небосводе
Аллергия на солнце, или Как правильно загорать в городе и на Иссык-Куле
Астрономам впервые удалось получить самые детализированные изображения Солнца
Глаз не оторвать. Самые точные фото Солнца в истории наблюдений сделали ученые
2025 год войдет в топ-5 самых жарких за всю историю наблюдений
Firefly Aerospace показала кадры заката солнца на Луне
Популярные новости
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Бизнес
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
В&nbsp;Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности В Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности
MBANK предлагает 15&nbsp;процентов годовых по&nbsp;депозиту на&nbsp;девять месяцев MBANK предлагает 15 процентов годовых по депозиту на девять месяцев
Выгодный тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Выгодный тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
5 ноября, среда
23:18
В Бишкеке пройдет презентация тактильного пространства для слабовидящих В Бишкеке пройдет презентация тактильного пространства...
23:00
Подключение отопления требует времени. Жителей Оша просят запастись терпением
22:47
США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III
22:26
Мэрия просит бишкекчан не топить печи мусором и отработанным маслом
22:15
На Солнце зафиксирована мощная вспышка