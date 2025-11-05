На Солнце зафиксирована мощная вспышка

4 ноября на Солнце зафиксирована вспышка максимальной мощности класса X1.8. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

По ее данным, это первая вспышка подобного уровня почти за пять месяцев — предыдущая, класса X1.9, произошла 19 июня 2025 года.

А в ночь на 5 ноября отмечены еще две вспышки — классов X и M — продолжительностью 33 и 73 минуты соответственно.

В лаборатории уточнили, что вспышка класса X произошла в новой активной области на обратной стороне Солнца, в Южном полушарии.