В Китае робот по имени Xueba 01 поступил в театральную академию и будет учиться

В Китае робот-гуманоид по имени Xueba 01 поступил в театральную академию. Разработанный Шанхайским университетом науки и техники совместно с технологической компанией DroidUp Robotics Xueba 01 (в переводе с китайского «отличник») начнет обучение в Шанхайском театральном институте с 14 сентября. Об этом сообщает South China Morning Post.

Робот поступил на четырехлетнюю программу магистратуры в области драмы и кино с акцентом на традиционную китайскую оперу. Проект реализуется в рамках академической инициативы по интеграции искусственного интеллекта в сферу искусства, стартовавшей на Международной конференции по ИИ в Шанхае.

Xueba 01 оснащен лицом, покрытым силиконовой кожей, и способен демонстрировать мимику, а также вступать в физическое взаимодействие с людьми. При росте 175 сантиметров и весе 30 килограммов робот уже продемонстрировал потенциал в области человеко-машинного взаимодействия: ранняя версия устройства заняла третье место в первом полумарафоне среди гуманоидов, прошедшем в апреле в Пекине.

Xueba 01 будет посещать театральные занятия, участвовать в репетициях и постановках, а также работать над выпускной диссертацией. Руководителем проекта выступит художница и профессор института Ян Цинцин. Робот уже официально получил студенческий билет.