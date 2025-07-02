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Техноблог

Первую термоядерную электростанцию построят Google и Commonwealth Fusion Systems

Компания Google в сотрудничестве с американским стартапом Commonwealth Fusion Systems (CFS) анонсировала строительство первой в мире термоядерной электростанции ARC мощностью 200 мегаватт. CFS планирует возвести объект в округе Честерфилд, штат Вирджиния, к началу 2030-х годов, сообщил портал PR Newswire.

prnewswire
Фото prnewswire. Google и Commonwealth Fusion Systems анонсируют строительство первой термоядерной станции ARC

Термоядерный синтез, в отличие от ядерного деления, не производит долгоживущих радиоактивных отходов и использует практически неисчерпаемое топливо — изотопы водорода. Если эта технология станет коммерчески жизнеспособной, она может обеспечить человечество чистой энергией на тысячи лет вперед.

О проекте и технологиях

CFS, созданный при участии Массачусетского технологического института (MIT), намерен создать первый экспериментальный реактор SPARC, который должен доказать возможность получения чистой термоядерной энергии к 2025–2026 году. Ключевым элементом станции ARC станут уникальные магниты. ARC — это коммерческая версия будущей станции, строительство которой начнется во второй половине 2030 года.

Первые тесты подтвердили стабильность работы реактора даже при температурах, близких к абсолютному нулю (−253 градуса по Цельсию). Инженеры CFS успешно протестировали систему управления плазмой, достигнув рекордного времени удержания в пять секунд при температуре 100 миллионов градусов, что в десять раз превышает показатели предыдущих экспериментов.

prnewswire
Фото prnewswire. Google и Commonwealth Fusion Systems анонсируют строительство первой термоядерной станции ARC

Представитель Google заявил, что партнерство с CFS поможет ускорить переход к безуглеродной энергетике. Корпорация как крупный потребитель электроэнергии для своих дата-центров давно заинтересована в стабильных и экологичных источниках и уже инвестировала в CFS через свой фонд Google Ventures в 2021 году.

CEO CFS Боб Мамгаард отметил, что хотя сейчас компания сосредоточена на запуске SPARC, в перспективе ARC сможет конкурировать с традиционной энергетикой. Эксперты считают, что, несмотря на огромный потенциал, термоядерный синтез остается экспериментальной концепцией, но интерес таких гигантов, как Google, дает надежду на скорый прорыв.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/334960/
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