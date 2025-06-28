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Техноблог

В Канаде нашли камни возрастом 4,16 миллиарда лет — одни из древнейших на Земле

Ученые обнаружили в зеленокаменном поясе Нуввуагиттук на северо-востоке Канады горные породы, возраст которых составляет около 4,16 миллиарда лет. Это открытие ставит их в ряд старейших известных пород на планете, давая новое представление о ранних этапах формирования Земли, пишет издание Phys.org.

Как отмечается, местность в провинции Квебек давно известна наличием древних пород, однако их точный возраст оставался предметом споров. Ранее исследования давали противоречивые результаты, варьирующиеся от 3,8 до 4,3 миллиарда лет.

Phys.org
Фото Phys.org. На фото ученого Джонатана О’Нила показан выход на поверхность горных пород возрастом около 4,16 миллиарда лет

Новая работа, проведенная под руководством Джонатана О’Нила из Университета Оттавы, подтвердила возраст в 4,16 сотых миллиарда лет. Ученые использовали два различных метода радиометрического анализа, и оба дали одинаковые показатели, что повышает достоверность результатов.

Возраст самой Земли оценивается примерно в 4,5 миллиарда лет. Древние минералы крайне редки на современной поверхности из-за тектонических процессов. До этого открытия старейшие известные породы находились в другом районе Канады — комплексе гнейсов Акаста, возраст которых составлял около 4 миллиардов лет.

Изучение этих древних пород позволит ученым лучше понять, как происходила стабилизация земных плит, формировались континенты и появлялись первые признаки жизни миллиарды лет назад.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/334480/
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