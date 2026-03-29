Экономика

Геологические службы Кыргызстана и США провели переговоры впервые за 13 лет

Кыргызская геологическая служба при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора провела встречу с Геологической службой США. Это первые переговоры сторон за последние 13 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере геологии, обмен опытом, внедрение современных технологий и расширение научно-технического взаимодействия.

Отдельное внимание уделено изучению минерально-сырьевой базы, повышению эффективности геологоразведочных работ и укреплению партнерства между профильными структурами двух стран.

На встрече подтвержден интерес к дальнейшему сотрудничеству и реализации совместных проектов в геологической отрасли.
Материалы по теме
Геология должна стать драйвером развития — визит главы кабмина в институт
Право пользования недрами по 40 объектам продала Кыргызская геологическая служба
Геологическая служба Кыргызстана ответила на критику о нехватке кадров
Советник Минприроды КР: Свои кадры уезжают, а мы привлекаем иностранцев
Институт геологии: когда выселение равносильно смерти научного учреждения
Ученые бьют тревогу: Институт геологии в Бишкеке могут выселить из здания
В Канаде нашли камни возрастом 4,16 миллиарда лет — одни из древнейших на Земле
В Кыргызстане открыли геологический класс Карпинского: что это и зачем
В Кыргызстане на экологическую безопасность проверили только треть компаний
В Кыргызстане решили централизовать управление госпредприятиями в сфере геологии
Эмбарго на&nbsp;бензин: Россия закрывает экспорт с&nbsp;1&nbsp;апреля из-за мирового кризиса Эмбарго на бензин: Россия закрывает экспорт с 1 апреля из-за мирового кризиса
Резкое падение рубля сменилось столь&nbsp;же быстрым ростом. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;марта Резкое падение рубля сменилось столь же быстрым ростом. Курс валют на 25 марта
Рубль и&nbsp;евро вновь ушли в&nbsp;минус. Курс валют на&nbsp;27&nbsp;марта Рубль и евро вновь ушли в минус. Курс валют на 27 марта
Владимир Путин подписал указ об&nbsp;ограничении на&nbsp;вывоз в&nbsp;ЕАЭС наличных рублей Владимир Путин подписал указ об ограничении на вывоз в ЕАЭС наличных рублей
В&nbsp;MBANK можно вернуть до&nbsp;2&nbsp;процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
MEGA дарит 30&nbsp;ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
На строительство комплекса «Теннис парк» в Бишкеке объявят повторный конкурс На строительство комплекса «Теннис парк» в Бишкеке объя...
Программу защиты прав потребителей на 2026-2030 годы утвердили страны ЕАЭС
В США прошли многотысячные митинги против Дональда Трампа под лозунгом No Kings
В Бишкеке пройдет национальный форум «Уңгужол: культурно-духовное обновление»