Геологические службы Кыргызстана и США провели переговоры впервые за 13 лет

Кыргызская геологическая служба при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора провела встречу с Геологической службой США. Это первые переговоры сторон за последние 13 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере геологии, обмен опытом, внедрение современных технологий и расширение научно-технического взаимодействия.

Отдельное внимание уделено изучению минерально-сырьевой базы, повышению эффективности геологоразведочных работ и укреплению партнерства между профильными структурами двух стран.

На встрече подтвержден интерес к дальнейшему сотрудничеству и реализации совместных проектов в геологической отрасли.