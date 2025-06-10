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Техноблог

Искусственный интеллект помог ученым понять, кто написал Ветхий завет Библии

С помощью алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) ученые выяснили, что Ветхий завет — первая часть священного текста христианской Библии — мог быть сформирован тремя разными авторами. Результаты поставили под сомнение классическую версию, согласно которой первые пять книг были написаны Моисеем. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Отмечается, что ученые провели лингвистическую атрибуцию — анализ структуры предложений, частотности слов и синтаксических конструкций — и выявили как минимум три отчетливо различающихся литературных стиля. Это свидетельствует о том, что Ветхий завет создавался коллективно, в разные исторические эпохи. Как показал анализ модели ИИ, авторы обладали разными манерами письма, которые частично пересекались, что особенно заметно на фоне повторяющихся сюжетов, противоречий в описаниях и изменения тона повествования.

Теория множественного авторства существует с XVIII века и ранее основывалась лишь на филологических и историко-культурных данных. Современные технологии позволили впервые провести количественный, объективный анализ, усилив аргументы в пользу коллективной работы над библейскими текстами.

Эксперты говорят, что стилистические различия обнаруживались даже внутри одной и той же книги, что указывает на многочисленные редакторские правки, сделанные в разные эпохи.

По мнению историков, Ветхий завет формировался на протяжении тысячелетия — примерно с 1400 до IV века до нашей эры. За это время тексты не только записывались, но и неоднократно редактировались, переписывались и адаптировались к меняющимся историческим условиям — от кочевого образа жизни древних израильтян до Вавилонского плена и возвращения из изгнания. Имена большинства авторов и редакторов остаются неизвестными, а сами тексты стали плодом коллективной интеллектуальной традиции.

Результаты исследования открывают новые перспективы и для других древних документов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/332051/
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Искусственный интеллект помог ученым понять, кто написал Ветхий завет Библии