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Техноблог

Эксперты составили подборку лучших смартфонов, представленных в апреле

Эксперты составили подборку лучших смартфонов, представленных в апреле. Об этом сообщается на портале 4PDA.

Открывает список Honor GT Pro, доступный игровой смартфон с LTPO OLED-дисплеем с частотой обновления до 144 Гц и яркостью до 6000 нит, разогнанным чипом Snapdragon 8 Elite, кремний-углеродным аккумулятором емкостью 7200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 ватт, защитой от воды IP69 и стереодинамиками.

Следом идет Motorola Edge 60 Fusion, получивший экран с яркостью до 4500 нит, камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией, быструю зарядку мощностью 68 ватт, защиту от воды IP69 и стереодинамики с Dolby Atmos.

Третье место досталось складному Motorola Razr 60 Ultra. Раскладушка может похвастаться двумя экранами с частотой обновления изображения до 165 Гц, 50-мегапиксельными камерами, быстрой зарядкой на 68 ватт, защитой от воды и пыли IP48, стереодинамиками и крышкой с разными типами материалов, включая ткань, кожу и дерево.

На четвертом месте OnePlus 13T. Гаджет получил компактный OLED-дисплей на 6,32 дюйма с динамической частотой, флагманским чипом Snapdragon 8 Elite, двойной 50-мегапиксельной камерой и кнопкой быстрых действий, как в iPhone.

Топ-5 замыкает Oppo Find X8 Ultra с QHD-дисплеем, четырьмя камерами по 50 Мп каждая, две из которых — телеобъективы, быстрой проводной и беспроводной зарядкой, защитой от воды и пыли IP69, кнопкой быстрых действий и кнопкой для управления камерой.

В подборку также попали Realme GT7, RedMagic 10 Air и Vivo X200 Ultra.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/327867/
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