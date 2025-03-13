Для безопасности. Казахстанских родителей обяжут покупать детские SIM-карты

Казахстанских родителей обяжут покупать детские SIM-карты. Об этом сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан.

По его словам, детские SIM-карты имеют фильтры безопасности, ограничивающие доступ к определенным сайтам и соцсетям.

Он отметил, что родители могут отслеживать, как ребенок использует телефон — встроенные фильтры исключат нежелательный контент. Через мобильное приложение будет доступна геолокация ребенка.

Чиновник считает, что операторы должны выпускать специальные SIM-карты, предназначенные для использования детьми, а родители будут обязаны покупать для своих детей именно такие, и добавил, что SIM-карты имеют фильтры безопасности, ограничивающие доступ к нежелательному контенту.

Согласно исследованиям Kazakhstan Kids Online, доступ к цифровым продуктам разрешается с 13 лет, но на сегодня 60 процентов детей в возрасте 9-10 лет и 66 процентов детей 11-12 лет имеют свои личные аккаунты.

Едил Оспан проинформировал, что при участии экспертов начата работа по внесению поправок в закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в части усиления мер безопасности в интернете.