С насилием и бюрократией сталкиваются женщины в КР при взыскании алиментов

С насилием и бюрократией сталкиваются женщины в Кыргызстане при попытке оформить алименты. Об этом сегодня на конференции сообщила адвокат, директор Общественного фонда «Институт консалтинга и права» Айжан Джуманалиева.

По ее словам, после того как женщины уходят от агрессоров, при наличии совместных детей, они вынуждены обращаться за алиментами. Мамы, имеющие финансовую основу, редко обращаются за алиментами. В основном такая потребность у женщин в тяжелых жизненных условиях, имеющих детей с инвалидностью.

«В это время насилие трансформируется из физического в психологическое, экономическое и бюрократическое. Агрессоры практически во всех случаях используют детей, финансовую зависимость и правовую систему как новые инструменты контроля и мести. Женщины живут в состоянии хронического стресса, страха и депрессии. Им приходится бороться за каждую копейку, каждый документ, каждый шаг за детей», — говорится в презентации Айжан Джуманалиевой.

Она отметила, что процедура взыскания алиментов не легкая, даже на лечение детей бывает сложно добиться. На женщин ложатся расходы на адвокатов и суды. Не всегда у них есть возможность получить бесплатную государственную юридическую помощью.

Адвокат также озвучила бюрократические барьеры:

низкие размеры алиментов;

медлительность/несвоевременность работы судебных исполнителей;

сокрытие доходов.

«Потом родители, которые в детстве не содержали своих детей, иногда обращаются к этим детям в преклонном возрасте, чтобы те их содержали», — отметила Айжан Джуманалиева.