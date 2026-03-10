10:35
Кабмин утвердил программу обучения для молодых родителей

Кабинет министров утвердил положение о разработке образовательных программ и проведении курсов для молодых родителей.

Документ принят в рамках реализации закона «О молодежи» и направлен на повышение уровня знаний молодых семей по вопросам воспитания детей и семейной жизни.

Согласно постановлению, для молодых родителей будут разрабатываться специальные обучающие программы и курсы, которые могут проводиться при участии государственных органов и органов местного самоуправления.

Финансирование мероприятий будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих госорганов, а также за счет других источников, не запрещенных законодательством.

Министерству труда, социального обеспечения и миграции, а также Министерству культуры, информации и молодежной политики поручено привести свои решения в соответствие с данным постановлением.

Документ вступит в силу через 10 дней.
