«Нотариальный приказ»: упрощение выезда детей из КР без согласия родителя

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в Закон «О внешней миграции», Семейный кодекс и Закон «О нотариате». Документ направили на упрощение процедуры выезда несовершеннолетних за границу.

Согласно проекту, в ряде случаев выезд детей до 18 лет можно будет осуществлять без нотариально заверенного согласия второго родителя. В частности, это касается поездок на лечение, участие в олимпиадах, соревнованиях, отдых или встречу с родственниками — при наличии подтверждающих документов и обязательства о возврате ребенка.

Ключевым нововведением станет внедрение механизма «нотариального приказа».

Он позволит одному из родителей оформить разрешение на выезд ребенка в одностороннем порядке, если второй родитель уклоняется от обязанностей и имеет задолженность по алиментам более одного года.

Предлагается исключить норму Семейного кодекса, обязывающую обращаться в суд в подобных ситуациях, что, по мнению разработчиков, позволит сократить сроки и снизить нагрузку на судебную систему.

Выезд ребенка на постоянное место жительства по-прежнему возможен только с нотариально заверенным согласием самого несовершеннолетнего (от 14 до 18 лет) и с соблюдением всех требований законодательства.

Инициаторы отмечают, что изменения направлены на защиту прав детей, устранение бюрократических барьеров и предотвращение злоупотреблений со стороны родителей.

После обсуждения документ может быть внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша.