Общество

«Нотариальный приказ»: упрощение выезда детей из КР без согласия родителя

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в Закон «О внешней миграции», Семейный кодекс и Закон «О нотариате». Документ направили на упрощение процедуры выезда несовершеннолетних за границу.

Согласно проекту, в ряде случаев выезд детей до 18 лет можно будет осуществлять без нотариально заверенного согласия второго родителя. В частности, это касается поездок на лечение, участие в олимпиадах, соревнованиях, отдых или встречу с родственниками — при наличии подтверждающих документов и обязательства о возврате ребенка.

Ключевым нововведением станет внедрение механизма «нотариального приказа».

Он позволит одному из родителей оформить разрешение на выезд ребенка в одностороннем порядке, если второй родитель уклоняется от обязанностей и имеет задолженность по алиментам более одного года.

Предлагается исключить норму Семейного кодекса, обязывающую обращаться в суд в подобных ситуациях, что, по мнению разработчиков, позволит сократить сроки и снизить нагрузку на судебную систему.

Выезд ребенка на постоянное место жительства по-прежнему возможен только с нотариально заверенным согласием самого несовершеннолетнего (от 14 до 18 лет) и с соблюдением всех требований законодательства.

Инициаторы отмечают, что изменения направлены на защиту прав детей, устранение бюрократических барьеров и предотвращение злоупотреблений со стороны родителей.

После обсуждения документ может быть внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша.
Материалы по теме
Граждане КР могут проверять наличие ограничений на выезд через QR-код
Облегчить выезд несовершеннолетних детей из Кыргызстана предлагает депутат
Кабмин утвердил программу обучения для молодых родителей
С насилием и бюрократией сталкиваются женщины в КР при взыскании алиментов
В Кыргызстане неплательщиков алиментов начнут сажать
Почему подростки одиноки, а быть «идеальным» родителем — опасно
Выезд и повторный въезд мигрантов в Россию не помогут обновить статус — МВД РФ
Жители жилых комплексов на проспекте Айтматова остались отрезаны от выездов
Более 54 тысяч отцов не платят алименты. Интервью с автором сервиса AliMetr
Даже если не жили вместе. В каких случаях дети будут содержать родителей
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;июля начнут платить по&nbsp;1,2 тысячи сомов на&nbsp;детей до&nbsp;трех лет. Подробности С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31&nbsp;марта Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и&nbsp;евро. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;марта Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и евро. Курс валют на 26 марта
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Бизнес
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
MEGA укрепляет связь страны&nbsp;&mdash; новые улучшения в&nbsp;городах и&nbsp;селах MEGA укрепляет связь страны — новые улучшения в городах и селах
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый банк&nbsp;КР, аккредитованный в&nbsp;Зеленом климатическом фонде «Элдик Банк» — первый банк КР, аккредитованный в Зеленом климатическом фонде
11:31
«Нотариальный приказ»: упрощение выезда детей из КР без согласия родителя «Нотариальный приказ»: упрощение выезда детей из КР без...
11:25
В Кыргызстане стартовал республиканский этап олимпиады школьников
11:22
Эмильбек Балтагулов назначен директором Джалал-Абадской филармонии
11:22
В центре Бишкека стенд с портретами Героев Советского Союза требует обновления
11:20
На 100-долларовых купюрах появится подпись Дональда Трампа