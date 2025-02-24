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Техноблог

Впервые на планете Земля 2029 год станет короче всех остальных

В 2029 году ученым придется впервые сократить продолжительность суток на Земле на одну секунду из-за увеличения скорости вращения нашей планеты. Исследование провел профессор Университета Калифорнии в Сан-Диего Данкан Эгнью. Его работу опубликовал научный журнал Nature.

Отмечается, что скорость вращения постоянно меняется из-за различных процессов, происходящих как на поверхности (например, приливы, землетрясения), так и в недрах Земли. Так, активность земного ядра ускоряет движение планеты. При этом таяние ледников на обоих полюсах планеты этот процесс тормозит: оно приводит к перераспределению массы к экватору, что замедляет вращение Земли. Если бы этого не происходило, вычитать секунду пришлось бы уже в 2026 году.

В 2029 году ученым придется вычесть секунду из мирового времени из-за ускорения вращения Земли.

Специалисты Всероссийского Научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений заявили, что скорость вращения Земли последние годы аномально растет и, чтобы компенсировать этот эффект, они также подтверждают, что к 2029 году придется вычесть одну секунду из мирового времени.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/320831/
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