Спутниковая связь Илона Маска заработала на смартфонах бесплатно

Корпорация SpaceX Илона Маска и оператор T-Mobile официально запустили бета-тест сервиса спутников связи Starlink Direct To Cell (DTC). Об этом сообщается на сайте T-Mobile.

Представители компании объявили о запуске бета-тестирования сервиса в США. Клиентам T-Mobile предложили зарегистрироваться в программе и получить доступ к сотовой связи через спутники. Уточняется, что связь через DTC будет работать практически на любом смартфоне на базе iOS и Android.

Полноценный запуск сервиса ожидается в середине года. В T-Mobile рассказали, что абоненты смогут пользоваться DTC бесплатно до июля: участники бета-тестирования также смогут рассчитывать на скидку в размере $10 в месяц после запуска сервиса. На раннем этапе пользователям будет доступна отправка смс. Голосовая связь и интернет появятся позднее.

В свою очередь, в корпорации Apple уточнили, что во время работы сервиса в строке состояния смартфона будут отображаться символы SAT. Для работы DTC необходимо иметь iPhone 14 или более новый смартфон с актуальной iOS.