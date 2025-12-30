В смартфонах Samsung появится поддержка спутниковых видеозвонков. Об этом сообщает портал TechRadar.

Фото TechRadar

Отмечается, что в будущей флагманской серии телефонов Samsung Galaxy S26 могут встроить модем Exynos Modem 5410, предназначенный для передачи голосовых вызовов, видеосвязи, сообщений и данных геолокации по спутниковой связи без подключения к сотовой сети.

Для реализации спутниковых функций Samsung сотрудничает с американским оператором Skylo. При этом не исключается, что доступность новых возможностей будет зависеть от региона и локальной инфраструктуры партнера.

Exynos Modem 5410 также поддерживает высокоскоростную передачу данных в сетях 5G — до 14,79 гигабита в секунду. В составе решения реализованы сразу три стандарта связи: LTE DTC для голосовых и видеовызовов, NB-IoT NTN для обмена текстовыми сообщениями и NR-NTN для более ресурсоемких задач передачи данных.

Samsung уже представила фирменный двухнанометровый чип Exynos 2600, который будет использоваться в смартфонах Galaxy S26 и складном Galaxy Z Flip 8 (презентация последнего состоится летом 2026-го).

Официального подтверждения внедрения спутниковой связи в смартфоны Samsung пока не было. Анонс ожидается в рамках презентации Galaxy S26 в начале года.