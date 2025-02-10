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Техноблог

Начать расшифровку свитков, обгоревших при извержении Везувия, помог ИИ

Фото Associated Press. Древние свитки

Международная команда ученых приступила к расшифровке древних свитков, которые почти превратились в уголь в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, сотни свитков папируса нашли в 1750-х годах среди руин роскошной виллы в римском городе Геркуланум, который вместе с соседними Помпеями был разрушен извержением вулкана. Они настолько хрупкие, что развернуть их невозможно.

Исследователи смогли получить изображение внутренней части одного из трех свитков, хранящихся в Бодлианской библиотеке Оксфордского университета. Папирус, известный как PHerc. 172, заполнен древнегреческим текстом, написанным чернилами на основе углерода.

 

Associated Press
Фото Associated Press. Древние свитки

Эксперты использовали машинное обучение, компьютерное зрение и 3D-геометрию. Также задействован синхротрон — мощный ускоритель частиц, генерирующий рентгеновские лучи высокой интенсивности. Полученные изображения обрабатывал ИИ, искавший следы чернил и позволявший виртуально «развернуть» свиток, создавая его трехмерное изображение.

Пока ученые смогли разобрать лишь несколько слов, одно из которых переводится с древнегреческого как «отвращение» и повторяется в тексте несколько десятков раз. Также расшифровали слова «страх» и «жизнь».
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/319442/
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