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Техноблог

Компания Huawei выпустила «умные» часы с функцией проверки сахара в крови

Китайская компания Huawei выпустила «умные» часы с неинвазивным глюкометром. Об этом сообщает издание HuaweiCentral.

По словам представителей корпорации, Huawei Watch 4 можно считать первыми на рынке смарт-часами с функцией проверки уровня сахара в крови. Встроенный в устройство глюкометр собирает данные неинвазивным способом, без прокола кожи, анализируя частоту сердечных сокращений и показания ЭКГ.

HuaweiCentral
Фото HuaweiCentral. Компания Huawei выпустила «умные» часы с функцией проверки сахара в крови

Девайс также может давать пользователям рекомендации по снижению уровня сахара.

Линейка часов включает модели Watch 4 и Watch 4 Pro. Стартовая версия получила 1,5-дюймовый AMOLED-дисплей и стальной корпус, Pro-модель — экран LTPO AMOLED и титановый корпус. Циферблат часов защищен стеклом, на устройство можно установить до 40 тысяч циферблатов.

Также «умные» часы вышли с пульсометром, влагозащитой, поддержкой сотовой связи LTE с eSIM, режима Always-on display, GPS. Устройства работают на базе HarmonyOS 3.0.

Стоимость Huawei Watch 4 составляет 2 тысячи 899 юаней. Продвинутые Watch 4 Pro оценили в 3 тысячи 399 юаней.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/266962/
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