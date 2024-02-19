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Общество

В Эндокринологическом центре открыт кабинет по лечению диабетической ретинопатии

В Эндокринологическом центре открыли кабинет по лечению диабетической ретинопатии. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, впервые в Кыргызстане в государственной клинике стало доступным лечение пациентов с поражением глаз при сахарном диабете.

По статистике, каждый третий пациент с диабетом имеет поражение глаз, которое может привести к слепоте. Часто люди не знают об осложнении и обращаются поздно, когда уже трудно предотвратить развитие слепоты.

«Лечение лазером является золотым стандартом в ведении пациентов с ретинопатией при сахарном диабете. Во многих странах лечение лазером не требует госпитализации и проводится в амбулаторных условиях. Процедура не занимает много времени, но от своевременности получения часто зависит качество жизни пациента, потому что при поздней диагностике или отсутствии лечения из-за высокой стоимости в частных медицинских центрах многие пациенты обращаются в запущенных случаях, когда лечение становится более затратным», — отметили в ведомстве.

В Минздраве напомнили, что пациентам с сахарным диабетом необходимо проходить диагностику у офтальмолога не реже одного раза в год. Своевременное обследование и вовремя проведенное лечение улучшат состояние пациентов, а прохождение всех процедур в одном месте позволит уменьшить время ожидания процедур.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287087/
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