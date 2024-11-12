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Техноблог

Эксперты назвали самые лучшие видеоигры XXI века

Сайт-агрегатор рецензий Metacritic опубликовал список из 20 самых высокооцененных оригинальных игр, вышедших в XXI веке. В рейтинге не учитывали сиквелы, спин-оффы, ремейки и игры, основанные на прежде существовавших франшизах.

Первое место заняла Perfect Dark (N64, 2000) с рейтингом 97/100. Это культовый шутер от первого лица, в котором игроки выступают в роли агента секретной службы Джоанны Дарк, выполняющей различные миссии.

На втором месте оказалась Halo: Combat Evolved (Xbox, 2001) с рейтингом 97/100. Это шутер от студии Bungie, рассказывающий о борьбе человечества с союзом инопланетных рас — Ковенантом.

Третью позицию заняла BioShock (X360, 2007) с рейтингом 96/100. Это шутер от первого лица, действие которого разворачивается в подводном городе Восторг.

Четвертое место досталось Elden Ring (PS5, 2022) с рейтингом 96/100. Это экшен-RPG от студии FromSoftware, созданная в сотрудничестве с писателем Джорджем Р.Р.Мартином.

Платформер LittleBigPlanet (PS3, 2008) занял пятое место с рейтингом 95/100. Он предоставляет игрокам огромный набор инструментов для создания собственных уровней.

Также в топ вошли The Last of Us (PS3, 2013), Red Dead Redemption (X360, 2010), Devil May Cry (PS2, 2001), Gears of War (X360, 2006), Jet Set Radio (Dreamcast, 2000), Metaphor: ReFantazio (PS5, 2024), God of War (PS2, 2005), Company of Heroes (PC, 2006), Dwarf Fortress (PC, 2006), Braid (X360, 2008), SSX (PS2, 2000), Minecraft (PC, 2011), Tom Clancy’s Splinter Cell (Xbox, 2002), Okami (PS2, 2006) и Skies of Arcadia (Dreamcast, 2000).
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/310774/
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