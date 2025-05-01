Возвращение брендов? Кто подал заявки на регистрацию товарных знаков в России

В России одной из обсуждаемых тем стало возможное возвращение брендов и известных торговых марок, покинувших страну с введением санкций в 2022 году.

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Согласно данным Роспатента, ряд иностранных компаний подал и продолжает подавать заявления на регистрацию своих торговых знаков.

Что известно на сегодня

Французский дом моды Louis Vuitton зарегистрировал в России несколько своих товарных знаков. Такие сведения следуют из информации в базе данных Роспатента. Заявка подана еще в октябре 2024 года, но теперь ее окончательно одобрили. Действовать товарный знак будет до 2034-го и подразумевает продажу ювелирных изделий и бижутерии.

Компания Hyundai также зарегистрировала новые товарные знаки в РФ. Роспатент одобрил заявки на минимум четыре товарных знака автомобильной марки.

Hyundai, прекративший производство и продажи своих машин в России, может вернуться в страну, не исключают дилеры.Теперь фирма может производить и продавать в РФ автомобили, автобусы, грузовики, тракторы, тягачи и автоприцепы, а также шины, колеса, амортизаторы, двигатели и другие комплектующие.

Kia тоже зарегистрировала в России минимум шесть товарных знаков, один из которых может использоваться при проектировании автомобильного завода, следует из данных Роспатента.

В базе данных есть и IKEA. Согласно информации Роспатента, она зарегистрировала в РФ новый товарный знак. Изображение товарного знака представляет собой надпись IKEA черным цветом на белом фоне.

Ушедший из России бренд нижнего белья Victoria’s Secret может снова начать работу в стране, компания подала две заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент.

Известно, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности передала бренд шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson российской компании. Этот случай стал первым, когда суд отменил правовую охрану товарного знака иностранной компании, покинувшей государство.

12 марта 2025 года Роспатент зарегистрировал товарный знак Ericsson за российским производителем кондиционеров «Р-Климат» («Русклимат»). Заявки были на рассмотрении в ведомстве с 2024-го.

Испанская Inditex (владеет Zara, Bershka, Massimo Dutti) регистрирует в РФ еще восемь товарных знаков. За последние несколько дней фирма, ушедшая с российского рынка в 2022 году, подала уже 13 заявок в Роспатент. Два товарных знака зарегистрированы в январе и феврале, еще по двум заявкам принято решение о регистрации.

Компания Gucci зарегистрировала одноименный бренд в России, также следует из данных Роспатента. Заявка подана 2 июня 2023-го, дата государственной регистрации — 18 февраля 2025 года.

Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак David Beckham в Роспатенте. Знак зарегистрирован по международному классу № 24. Под этим брендом могут выпускаться текстильные изделия, такие как ткани, мебельные чехлы, противомоскитные сетки, скатерти, шторы, тюли, дорожные пледы, спальные мешки, кухонные полотенца, одеяла для питомцев, конверты для новорожденных, одеяла для йоги и даже кожаные простыни.

Американские компании Intel и Microsoft зарегистрировали свои торговые знаки в Роспатенте.

Ранее сообщалось, что фирма McDonald’s обратилась в Роспатент с целью регистрации своего товарного знака «Макдоналдс». Но позже в компании заявили, что не намерены возобновлять работу на российском рынке. Там подтвердили, что проводят регистрацию торговой марки. Как отметили в пресс-службе, главная цель юридической активности в РФ — это «предотвращение использования бренда в России посторонними».