Выходца из Центральной Азии депортировали из России и запретили въезд на 50 лет

Жителя Липецкой области, выходца одной из республик Центральной Азии, лишили приобретенного в марте прошлого года гражданства России и депортировали из страны. Об этом сообщает ФСБ.

«В сентябре 2024-го выходец из страны Центрально-Азиатского региона в числе других лиц инициировал конфликт на межнациональной почве с жителями Липецка. В результате «словесной перепалки» высказывал превосходство ислама над другими религиями, публично оскорблял нецензурной бранью граждан РФ, демонстрировал холодное оружие (нож) и угрожал физической расправой», — говорится в сообщении.

В ходе совместных мероприятий спецслужбы и МВД задержали мужчину и привлекли его к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Гражданину назначили семь суток административного ареста, а затем депортировали в страну исхода. МВД запретило ему въезд в Россию на 50 лет.

Из какого государства региона депортированный, ФСБ не уточняет.