14:39
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Происшествия

Выходца из Центральной Азии депортировали из России и запретили въезд на 50 лет

Жителя Липецкой области, выходца одной из республик Центральной Азии, лишили приобретенного в марте прошлого года гражданства России и депортировали из страны. Об этом сообщает ФСБ.

«В сентябре 2024-го выходец из страны Центрально-Азиатского региона в числе других лиц инициировал конфликт на межнациональной почве с жителями Липецка. В результате «словесной перепалки» высказывал превосходство ислама над другими религиями, публично оскорблял нецензурной бранью граждан РФ, демонстрировал холодное оружие (нож) и угрожал физической расправой», — говорится в сообщении.

В ходе совместных мероприятий спецслужбы и МВД задержали мужчину и привлекли его к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Гражданину назначили семь суток административного ареста, а затем депортировали в страну исхода. МВД запретило ему въезд в Россию на 50 лет.

Из какого государства региона депортированный, ФСБ не уточняет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328072/
просмотров: 462
Версия для печати
Материалы по теме
США депортировали кыргызстанцев, узбекистанцев и казахстанцев: всех в Ташкент
Внимание! Саудовская Аравия вводит новые правила совершения хаджа
Торговая война. Центральная Азия между молотом и наковальней
Трамп предложит нелегальным мигрантам деньги и билеты для «самодепортации»
Дональд Трамп хочет за год депортировать 1 миллион нелегальных мигрантов
Девятый вал торговой войны. Что будет с Центральной Азией
Администрация Дональда Трампа проиграла в Верховном суде дело о депортации
Главы МИД стран региона встретятся в формате «Центральная Азия — Россия»
Кыргызстан присоединился к инициативе «Центральная Азия без туберкулеза»
В 2024 году из России выдворено или депортировано рекордное число иностранцев
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке милиция нашла одного из&nbsp;пропавших мальчиков В Бишкеке милиция нашла одного из пропавших мальчиков
Внимание, розыск! В&nbsp;Бишкеке пропали два мальчика Внимание, розыск! В Бишкеке пропали два мальчика
ГКНБ сообщил подробности задержания наркоборцов ГУВД Бишкека ГКНБ сообщил подробности задержания наркоборцов ГУВД Бишкека
Уволен таможенник, попавший на&nbsp;видео в&nbsp;нетрезвом состоянии в&nbsp;ходе рейда Уволен таможенник, попавший на видео в нетрезвом состоянии в ходе рейда
Бизнес
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
1 мая, четверг
14:25
В «Ала-Арче» стартовал летний сезон. Вход сегодня был бесплатным В «Ала-Арче» стартовал летний сезон. Вход сегодня был б...
14:10
В Москве объявления с пометкой «только для славян» теперь запрещены судом
13:56
Выходца из Центральной Азии депортировали из России и запретили въезд на 50 лет
13:38
Жителям домов на проспекте Айтматова мэрия предлагает обмен на другой район
13:35
В Бишкеке льготные карты «Тулпар» перестали работать. Почему?