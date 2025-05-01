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Общество

В Бишкеке сегодня открыли сезон фонтанов

В Бишкеке сегодня открыли сезон фонтанов. Об этом сообщает мэрия города.

Уточняется, что муниципальное предприятие «Тазалык» запустило в эксплуатацию 17 столичных фонтанов, которые теперь ежедневно будут радовать жителей и гостей.

Все фонтаны находятся на содержании МП «Тазалык» и проходят частичное техническое обслуживание.

Водные объекты включаются ежедневно с 9.00 и работают до 21.00 с техническим перерывом с 13.00 до 16.00.

«Фонтаны придают Бишкеку живость, атмосферу отдыха и уюта. Приглашаем всех посетить эти живописные уголки города и насладиться весенним настроением в сопровождении журчащей воды», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328081/
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