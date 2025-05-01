В «Ала-Арче» стартовал летний сезон. Вход сегодня был бесплатным

Сегодня в Государственном природном парке «Ала-Арча» открылся летний туристический сезон. В честь Праздника весны и труда вход для всех посетителей был бесплатным.

По словам управляющего делами президента Каныбека Туманбаева, модернизация парка проводится по поручению главы государства Садыра Жапарова и уже принесла ощутимые результаты. Если ранее годовой доход составлял около 30 миллионов сомов, то по итогам 2024-го он достиг 238 миллионов. Рост обеспечили цифровизация, повышение качества обслуживания и комплексное развитие инфраструктуры.

В парке полностью внедрена безналичная система оплаты: вход осуществляется по QR-коду или банковской карте.

Наличные не принимаются.

В гостиницах установлены «умные» замки, а регистрация гостей происходит в автоматическом режиме.

«Учет посетителей стал прозрачным и точным. Эпоха «бесплатного заселения по знакомству» осталась в прошлом», — подчеркнул Каныбек Туманбаев.

В рамках развития инфраструктуры уже возводятся трехэтажная экогостиница с бассейном, более 20 домиков A-frame.

Также начато строительство первой в истории парка канатной дороги. Проект реализуется при участии европейских компаний. В перспективе маршрут планируется продлить до контрольно-пропускного пункта.

Управляющий делами президента также прокомментировал видео с электрокарами, которые не смогли преодолеть подъем в парке.

«Это бытовая ситуация. На видео машины, которые не прошли полную зарядку. Мы заранее учитывали подобные случаи. На месте уже задействованы электробусы, способные перевозить больше пассажиров и без проблем подниматься на возвышенность», — сказал он.

С 1 мая 2025 года в парке действуют новые правила:

въезд разрешен только на электромобилях и электробусах;

автомобили на бензине, дизеле и газе не допускаются;

оплата взимается за каждого посетителя, а не за транспортное средство;

у нового контрольно-пропускного пункта оборудована парковка на 2 тысячи 500 мест;

доступны сервисы аренды электросамокатов и велосипедов.

И новые тарифы: