14:39
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Общество

В «Ала-Арче» стартовал летний сезон. Вход сегодня был бесплатным

Сегодня в Государственном природном парке «Ала-Арча» открылся летний туристический сезон. В честь Праздника весны и труда вход для всех посетителей был бесплатным.

По словам управляющего делами президента Каныбека Туманбаева, модернизация парка проводится по поручению главы государства Садыра Жапарова и уже принесла ощутимые результаты. Если ранее годовой доход составлял около 30 миллионов сомов, то по итогам 2024-го он достиг 238 миллионов. Рост обеспечили цифровизация, повышение качества обслуживания и комплексное развитие инфраструктуры.

В парке полностью внедрена безналичная система оплаты: вход осуществляется по QR-коду или банковской карте.

Наличные не принимаются.

В гостиницах установлены «умные» замки, а регистрация гостей происходит в автоматическом режиме.

«Учет посетителей стал прозрачным и точным. Эпоха «бесплатного заселения по знакомству» осталась в прошлом», — подчеркнул Каныбек Туманбаев.

В рамках развития инфраструктуры уже возводятся трехэтажная экогостиница с бассейном, более 20 домиков A-frame.

Также начато строительство первой в истории парка канатной дороги. Проект реализуется при участии европейских компаний. В перспективе маршрут планируется продлить до контрольно-пропускного пункта.

Управляющий делами президента также прокомментировал видео с электрокарами, которые не смогли преодолеть подъем в парке.

«Это бытовая ситуация. На видео машины, которые не прошли полную зарядку. Мы заранее учитывали подобные случаи. На месте уже задействованы электробусы, способные перевозить больше пассажиров и без проблем подниматься на возвышенность», — сказал он.

С 1 мая 2025 года в парке действуют новые правила:

  • въезд разрешен только на электромобилях и электробусах;
  • автомобили на бензине, дизеле и газе не допускаются;
  • оплата взимается за каждого посетителя, а не за транспортное средство;
  • у нового контрольно-пропускного пункта оборудована парковка на 2 тысячи 500 мест;
  • доступны сервисы аренды электросамокатов и велосипедов.

И новые тарифы:

  • взрослый билет — 200 сомов;
  • детский (от 7 до 14 лет) — 150 сомов;
  • дети до семи лет — бесплатно;
  • въезд на электромобиле — 800 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328074/
просмотров: 151
Версия для печати
Материалы по теме
АНО «Евразия» построит в Бишкеке большой парк в честь 10-летия ЕАЭС
Парк «Ала-Арча» 30 апреля будет закрыт для всех транспортных средств
Природный парк «Ала-Арча» заработает по-новому с 1 мая. Что изменилось?
Садыр Жапаров биринчи айым менен Ала-Арча сейил багында көчөт отургузушту
Уложенный три года назад асфальт на дороге в парк «Ала-Арча» пришел в негодность
Садыр Жапаров с супругой отдохнул в природном парке «Ала-Арча»
Парк развлечений в Бишкеке. Депутаты БГК против бесплатных аттракционов
Строительство парка развлечений депутаты БГК обсудили вне прямого эфира
На майских праздниках до природного парка «Ала-Арча» запустят автобусы
Из Бишкека в «Ала-Арчу» запустят прямые автобусные маршруты
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Майские праздники. Где можно отдохнуть за&nbsp;пределами Бишкека и&nbsp;сколько это стоит Майские праздники. Где можно отдохнуть за пределами Бишкека и сколько это стоит
В&nbsp;России наблюдается значительный рост числа родителей из&nbsp;стран Центральной Азии В России наблюдается значительный рост числа родителей из стран Центральной Азии
Бизнес
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
1 мая, четверг
14:25
В «Ала-Арче» стартовал летний сезон. Вход сегодня был бесплатным В «Ала-Арче» стартовал летний сезон. Вход сегодня был б...
14:10
В Москве объявления с пометкой «только для славян» теперь запрещены судом
13:56
Выходца из Центральной Азии депортировали из России и запретили въезд на 50 лет
13:38
Жителям домов на проспекте Айтматова мэрия предлагает обмен на другой район
13:35
В Бишкеке льготные карты «Тулпар» перестали работать. Почему?