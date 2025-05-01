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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Жителям домов на проспекте Айтматова мэрия предлагает обмен на другой район

Мэрия Бишкека предлагает жильцам некоторых домов на проспекте Чингиза Айтматова обменять свои земельные участки, которые попадают под расширение дороги, на участки в других районах города. Об этом сообщили в муниципалитете.

Отмечается, что сейчас для реализации проекта по расширению проспекта приоритетным вариантом остается обмен участков на равноценные.

Мэрия обещает провести независимую оценку рыночной стоимости как участков горожан, так и предлагаемых им взамен. Ее проведут аккредитованные специализированные организации.

Муниципалитет рассмотрит все возможные варианты и компенсации с учетом результатов независимой оценки.

Ранее сообщалось, что управление делами президента совместно с мэрией реализует проект по расширению проспекта Чингиза Айтматова от проспекта Масалиева (Южная магистраль) до улицы Семетей. Согласно плану, дорога должна стать шестиполосной с выделенной полосой для общественного транспорта и отдельной велодорожкой. По информации муниципалитета, для строительства велодорожки необходимо частичное изъятие участков у жителей жилмассива «Киргизия-1».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328069/
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