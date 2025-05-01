В Кыргызстане начнут страховать кредиты и экспортные поставки

В Кыргызстане начинают внедрять страхование кредитов, а также экспортных и импортных поставок. Об этом сообщила пресс-служба Государственной страховой организации.

ОАО «Элдик Банк» и ЗАО «Дордой Страхование» подписали соглашение о совместной разработке и продвижении страховых продуктов для малого и среднего бизнеса. В рамках сотрудничества стороны планируют создать доступные и эффективные страховые решения для СНГ на внутреннем и внешнем рынках.

«Это позволит повысить финансовую защищенность предпринимателей и упростит выход на внешние рынки», — говорится в сообщении.