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Общество

В Кыргызстане начнут страховать кредиты и экспортные поставки

В Кыргызстане начинают внедрять страхование кредитов, а также экспортных и импортных поставок. Об этом сообщила пресс-служба Государственной страховой организации. 

ОАО «Элдик Банк» и ЗАО «Дордой Страхование» подписали соглашение о совместной разработке и продвижении страховых продуктов для малого и среднего бизнеса. В рамках сотрудничества стороны планируют создать доступные и эффективные страховые решения для СНГ на внутреннем и внешнем рынках.

«Это позволит повысить финансовую защищенность предпринимателей и упростит выход на внешние рынки», — говорится в сообщении. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328067/
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