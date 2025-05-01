США представили Украине 22 конкретных условия для завершения конфликта, и Киев на них согласился, заявил в интервью телеканалу Fox News спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог.

Он добавил, что украинские власти готовы уступить территорию, которую Россия фактически занимает, хотя и не признают это юридически.

«Киев согласен пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта в Украине... Соединенные Штаты также готовы частично согласиться на территориальные требования РФ», — сказал Кит Келлог.

По его словам, украинцы готовы уступить территории, которые Россия фактически занимает, хотя и не признавать это юридически навсегда.

«Они согласны на такой вариант. Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях. Именно к этому они готовы. На прошлой неделе они сообщили мне, что уже обсуждали это соглашение. Прекращение огня на текущих линиях — это то, к чему они готовы», — заявил спецпосланник американского лидера.

Ранее сообщалось, что Вашингтон готов официально признать Крым российским, но не требует того же от Украины.

Также стало известно, что накануне США и Украина наконец-то подписали соглашение о полезных ископаемых.