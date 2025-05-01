Казахстан вводит «золотую визу» для иностранцев: кто может ее получить

«Золотую визу» с возможностью получения вида на жительство (ВНЖ) вводит Казахстан. Власти страны утвердили новые правила получения инвесторской визы, которая дает возможность получить вид на жительство до десяти лет. Об этом сообщает МИД РК.

Отмечается, что на эту визу могут претендовать иностранцы, которые инвестировали не менее $300 тысяч в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги.

«Золотая виза» предусматривает возможность последующего получения вида на жительство в Казахстане до 10 лет. Выдача «золотых виз» создает благоприятную и предсказуемую среду для иностранных инвесторов, обеспечивая правовые гарантии и укрепляя доверие к инвестиционному климату республики», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что в Узбекистане тоже запустили «золотые визы» для иностранцев. С 1 июня 2025 года в стране вводится упрощенный порядок получения вида на жительство на пять лет для иностранцев и лиц без гражданства. Для получения документа заявителю необходимо внести $200 тысяч, а также по $100 тысяч за каждого члена семьи — супругу или супруга, детей и родителей.