Россия и Беларусь отменили роуминг между своими странами

Россия и Беларусь отменяют роуминг в союзном государстве. В Минске подписана резолюция «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории союзного государства».

Как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, с 1 марта 2025 года сотовые операторы России и Беларуси должны предоставить тарификацию звонков и интернет-трафика, которые будут соответствовать тем, что действуют для «домашней сети».

«Ранее, напомню, бесплатными стали входящие вызовы в роуминге на территории союзного государства. Сейчас мы идем дальше: с 1 марта следующего года для абонентов российских и белорусских операторов нужно обеспечить, соответственно, комфортные тарифы для телефонных разговоров и передачи интернет-данных, цифровых данных»,— сказал он.

Напомним, ранее в Евразийской экономической комиссии сообщали, что до конца текущего года будет представлен проект по использованию тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях государств — членов Евразийского экономического союза.