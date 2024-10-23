Последние научные работы показали, что массовая установка солнечных панелей повышает дневную температуру. Также это изменяет динамику микроклимата городов, сообщил портал @hi-tech.

Как отмечается в исследовании, традиционные кровли отражают часть света, но солнечные панели поглощают больше энергии, преобразуя ее не только в электричество, но и в тепло. Это приводит к нагреву воздуха вокруг панелей, что повышает общую температуру на уровне кровли.

Исследования в Калькутте и Сиднее показали: массовая установка солнечных батарей может увеличить дневную температуру в городах до полутора градусов, особенно во время жары.

Кроме того, ночью солнечные панели могут немного снижать температуру — в среднем до 0,6 градуса — за счет охлаждения. Изменения затрагивают не только температуру воздуха, но и такие показатели, как влажность и скорость ветра, особенно в плотной городской среде.

Например, установка солнечных панелей в крупных городах может усиливать циркуляцию морских бризов и увеличивать вертикальные потоки воздуха, что изменяет распределение тепла в пределах городской среды.

Все дело в физике солнечных панелей. Они поглощают около 90 процентов солнечной энергии, и только 20 процентов ее превращается в электричество. Остальная часть аккумулируется в виде тепла, выделяемого в атмосферу. Панели, установленные на крыше, создают два горячих слоя — верхний и нижний, что увеличивает нагрев воздуха. В результате даже при небольшой площади покрытия общий эффект от батарей весьма значительный.

Однако стоит учитывать, что влияние солнечных панелей на городскую погоду неоднозначно.

В некоторых случаях, например в Лос-Анджелесе и Париже, панели снижают тепловой эффект в ночное время и помогают городам оставаться прохладными. Это связано с тем, что панели частично препятствуют нагреву крыши днем, а ночью способствуют быстрому охлаждению. Но в дневное время, особенно в жаркие периоды, они усугубляют проблему перегрева.

Чтобы уменьшить негативное влияние солнечных панелей на городскую погоду, ученые предлагают несколько решений. Например, разработать более эффективные «холодные» панели, которые смогут лучше контролировать температуру. Или располагать батареи в водоеме, как это сейчас делают в Китае.