21:21
USD 87.45
EUR 100.67
RUB 1.07
Общество

В Кыргызстане продвигается проект строительства солнечной электростанции

Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызской Республики (НАИ ПКР) и Центр государственно-частного партнерства при НАИ ПКР совместно с Министерством энергетики КР выходят на финальный этап продвижения пилотного проекта по строительству солнечной электростанции мощностью до 150 мегаватт в селе Конорчок Кочкорского района Нарынской области.

Проект реализуется при технической поддержке Международной финансовой корпорации и рассматривается как один из шагов по развитию возобновляемых источников энергии в стране. Развитие «зеленой» энергетики определено одним из приоритетных направлений государственной политики Кыргызской Республики.

«Реализация данного проекта имеет важное значение для энергетической отрасли страны. Он позволит привлечь частные инвестиции в сектор возобновляемой энергетики и создать основу для дальнейшего развития механизмов государственно-частного партнерства», — отметил глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров.

По его словам, развитие подобных инициатив будет способствовать диверсификации источников энергии и повышению инвестиционной привлекательности страны.

Ожидается, что реализация проекта позволит частично сократить дефицит электроэнергии, а также сформировать практическую основу для применения механизмов государственно-частного партнерства в энергетическом секторе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366570/
просмотров: 321
Версия для печати
Материалы по теме
Новые проекты и инвестиции обсудил с Boston Consulting Group глава кабмина
В Ошской области реализуется инвестпроект в сфере строительных материалов
Инвестиции на миллиарды. В Минэкономики назвали крупнейшие промышленные проекты
Бизнес Кыргызстана инвестировал в другие страны ЕАЭС почти $82 миллиона
Завод алюминиевых профилей и литейной продукции запустили в Кыргызстане
Итальянские инвесторы заинтересованы в реализации ряда проектов в Кыргызстане
Кыргызстан меняет правила распределения госземель
В кабмине обсудили проект автосборочного завода на 25 тысяч машин в год
Кыргызстан и Великобритания обсудили инвестиции в IT и горные резорты
В Нацагентство по инвестициям в 2025 году поступило 26 жалоб от инвесторов
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в&nbsp;соцсетях Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; продолжает раздавать миллионы «Оптима Банк» продолжает раздавать миллионы
Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф
Успейте внести фитр-садака: в&nbsp;MegaPay это можно сделать за&nbsp;несколько минут Успейте внести фитр-садака: в MegaPay это можно сделать за несколько минут
Весенний фестиваль в&nbsp;Royal Central Park&nbsp;&mdash; празднование Нооруза 22&nbsp;марта Весенний фестиваль в Royal Central Park — празднование Нооруза 22 марта
18 марта, среда
21:04
Перегруз. За месяц более 2 тысяч водителей фур оштрафовали на 3,5 миллиона сомов Перегруз. За месяц более 2 тысяч водителей фур оштрафов...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 марта: в Бишкеке без осадков
20:39
В городе Ош родилась четверня
20:38
Кыргызстанцев просят воздержаться от поездок в Пакистан и Афганистан
20:34
Надыр Жусупбеков: Заявления Эрулана Кокулова не соответствуют действительности