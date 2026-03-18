В Кыргызстане продвигается проект строительства солнечной электростанции

Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызской Республики (НАИ ПКР) и Центр государственно-частного партнерства при НАИ ПКР совместно с Министерством энергетики КР выходят на финальный этап продвижения пилотного проекта по строительству солнечной электростанции мощностью до 150 мегаватт в селе Конорчок Кочкорского района Нарынской области.

Проект реализуется при технической поддержке Международной финансовой корпорации и рассматривается как один из шагов по развитию возобновляемых источников энергии в стране. Развитие «зеленой» энергетики определено одним из приоритетных направлений государственной политики Кыргызской Республики.

«Реализация данного проекта имеет важное значение для энергетической отрасли страны. Он позволит привлечь частные инвестиции в сектор возобновляемой энергетики и создать основу для дальнейшего развития механизмов государственно-частного партнерства», — отметил глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров.

По его словам, развитие подобных инициатив будет способствовать диверсификации источников энергии и повышению инвестиционной привлекательности страны.

Ожидается, что реализация проекта позволит частично сократить дефицит электроэнергии, а также сформировать практическую основу для применения механизмов государственно-частного партнерства в энергетическом секторе.