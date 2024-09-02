Сбои в работе приложения «Тундук». Пояснения Минцифры

В редакцию 24.kg поступают жалобы на работу мобильного приложения «Тундук». За пояснениями мы обратились в Министерство цифрового развития.

В пресс-службе ведомства сообщили, что с 18.00 31 августа до 12.00 1 сентября велись профилактические работы, в связи с чем происходили перебои в работе с цифровыми документами.

Отмечается, что сейчас идут работы по стабилизации мобильного приложения «Тундук». Кроме того, пришлась дополнительная нагрузка из-за того, что многие родители через него начали получать справки с места жительства для школ.

Минцифры приносит извинения за неудобства.

«Ваши доверие и комфорт для нас на первом месте, поэтому «Тундук» постоянно совершенствуется, чтобы сделать жизнь каждого гражданина Кыргызстана проще и удобнее», — говорится в сообщении.

Когда работа приложения будет полностью восстановлена, в ведомстве сообщить затруднились.