10:21
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Техноблог
Сюжет: Финансовая грамотность

Топ-6 видов мошенничества в криптовалюте. Как не потерять свои накопления

Рынок криптовалют привлекает не только инвесторов, но и мошенников. В этой сфере можно не только заработать, но и потерять все накопления. Мошеннические схемы с каждым разом совершенствуются и становятся разнообразнее. Редакция 24.kg с криптобиржей Binance подготовила советы о том, как уберечь свои активы.

1
Схема с продажей аккаунтов

Мошенники часто обманывают пользователей — убеждают их передать данные аккаунтов на криптобиржах и банковских счетов и обещают за это деньги. Получив доступ, они используют аккаунты для покупки криптовалюты и проводят платежи через них, не отправляя обещанные товары или услуги. В итоге жертвы остаются без денег и товаров, а банковские счета замораживаются, что приводит к юридическим и финансовым проблемам для владельцев.

Чтобы защититься, не передавайте сведения своих крипто- и банковских счетов. Следите за транзакциями, регулярно меняйте пароли и используйте двухфакторную аутентификацию. При подозрении на взлом сразу обращайтесь в банк и службу поддержки криптобиржи.

2
Мошенничество с SMS 

Мошенники рассылают фальшивые SMS, которые имитируют уведомления от банков или цифровых кошельков. Это делают, чтобы убедить жертву — она получила деньги. Это может ввести в заблуждение пользователей и привести к отмене заказов.

Чтобы защититься, всегда проверяйте поступление средств непосредственно в своем банке или электронном кошельке, а не полагайтесь только на SMS. Лучше перепроверить платеж дважды.

3
Обман с электронной почтой

Мошенники используют социальную инженерию, чтобы убедить пользователей — их деньги находятся на эскроу-счете криптобиржи. Они рассылают поддельные письма, которые выглядят как официальные уведомления, утверждая, что средства уже на счете, и угрожают блокировкой, если пользователи не переведут цифровые валюты. Цель — получить криптовалюту, пока жертвы не поняли, что на счетах нет реальных денег.

Чтобы защититься, узнайте, хранит ли сервис средства на эскроу-счетах. Например, Binance P2P этого не делает. Проверяйте электронные письма и учетные данные через специальные сервисы и регулярно контролируйте свои счета.

4
Схемы в Telegram

Мессенджер Telegram популярен среди криптоинвесторов, поэтому его часто используют мошенники.

Вот основные схемы, о которых нужно знать:

  • Мошенники выдают себя за представителей криптобиржи, например, финансовых консультантов. Они могут предлагать участие в фальшивых Airdrop или требуют уплаты налогов, отправляя фишинговые ссылки.

  • Злоумышленники маскируются под ботов службы поддержки и с помощью социальной инженерии выманивают у пользователей данные аккаунтов и банковских счетов.

  • Мошенники создают фейковые группы криптобиржи и добавляют туда пользователей без их согласия, предлагая оплатить участие в фальшивом майнинге по фишинговой ссылке.

Чтобы защититься, тщательно проверяйте информацию о контактах в Telegram. Убедитесь в подлинности учетной записи, особенно обращайте внимание на имя пользователя и символы в названии аккаунта. Используйте сервисы проверки подлинности.

5
Вредоносные ссылки

Фишинговые и вредоносные ссылки остаются эффективным инструментом мошенников, несмотря на их долгую историю. Например, при поиске программного обеспечения можно столкнуться с фальшивыми ссылками или подделками с вредоносными функциями. Эти схемы активно распространяют в социальных сетях.

Одна из новых схем: пользователю предлагают участвовать в криптораздаче в соцсети или мессенджере, требуя небольшую плату. Условия кажутся заманчивыми, но оплата производится по фальшивой ссылке, а не на реальной криптобирже. Мошенники также создают поддельные Airdrop и токены, чтобы заставить пользователей платить, подключать кошельки к вредоносным смарт-контрактам или раскрывать закрытые ключи, что приводит к утрате личной информации и активов.

Чтобы защититься, оценивайте предложения и не верьте в сделки, которые выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой. Не переходите по ссылкам из ненадежных источников и не сканируйте QR-коды, чтобы не потерять личную информацию и активы.

6
Схемы с плагинами для браузеров

Плагины для браузеров популярны, так как они улучшают работу в интернете и добавляют новые функции. Однако не все они безопасны, и некоторые могут использовать мошенники для кражи личной информации, перехвата нажатий клавиш или внедрения вредоносного кода. Это может привести к фишинговым атакам, утечке данных или потере денег из-за поддельных адресов при переводах.

Чтобы защититься, следуйте этим рекомендациям:

  • устанавливайте только нужные и проверенные плагины;

  • перед установкой изучите плагин, проверьте отзывы и разрешения;

  • регулярно проверяйте и удаляйте неиспользуемые плагины, обновляйте браузер и плагины;

  • используйте антивирусное ПО и создайте отдельный профиль браузера для финансовых операций;

  • выходите из приложений и не оставляйте активными файлы cookie. Лучше использовать специальное устройство для финансовых операций.

Главное — будьте бдительными

Основной способ защиты от мошенников — это цифровая грамотность. Не доверяйте незнакомцам, предлагающим слишком выгодные условия. Соблюдайте цифровую гигиену: не переходите по неизвестным ссылкам, не открывайте письма от незнакомцев и не вступайте в группы в соцсетях без информации о них. Не передавайте личные и платежные данные третьим лицам. Такой осторожный подход — ключ к успешной защите и сохранности активов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/303208/
просмотров: 205
Версия для печати
Материалы по теме
ГНС: Мошенники представляются налоговыми агентами
Свояка главы ГКНБ Камчыбека Ташиева оставили в СИЗО
Милиция дала советы, как не стать жертвой телефонного мошенничества
Обещал сделать визу и обманул. В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве
Экс-судья не возмещает пострадавшим нанесенный ущерб
Это фейк. «Кыргызнефтегаз» не призывает вкладывать инвестиции
Женщина брала с абитуриентов деньги, обещая помочь поступить в вуз Бишкека
Россиянка, подозреваемая в мошенничестве, сбежала в Кыргызстан, ее экстрадируют
Нацбанк хочет ужесточить требования к услуге онлайн-кредитования
В Бишкеке мужчина представился «помощником» президента и получил $80 тысяч
Популярные новости
Вырезанная из&nbsp;камня фигурка животного озадачила археологов в&nbsp;Исландии Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
Мошенники активизировались в&nbsp;Telegram на&nbsp;фоне ареста Павла Дурова Мошенники активизировались в Telegram на фоне ареста Павла Дурова
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление
Чрезмерное увлечение смартфоном или телевизором сокращает жизнь&nbsp;&mdash; исследование Чрезмерное увлечение смартфоном или телевизором сокращает жизнь — исследование
Бизнес
Льготные тарифы&nbsp;О! для школьников и&nbsp;студентов от&nbsp;95&nbsp;сомов Льготные тарифы О! для школьников и студентов от 95 сомов
MEGA снижает тариф для студентов и&nbsp;школьников! MEGA снижает тариф для студентов и школьников!
Карта с&nbsp;бесплатным обналичиванием по&nbsp;всему миру от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Карта с бесплатным обналичиванием по всему миру от «Халык Банк Кыргызстан»
&laquo;Элдик Банк&raquo;: оплата налогов за&nbsp;транспорт и&nbsp;имущество «Элдик Банк»: оплата налогов за транспорт и имущество
29 августа, четверг
10:19
В Чолпон-Ате 14 команд по кок-бору борются за Кубок президента В Чолпон-Ате 14 команд по кок-бору борются за Кубок пре...
10:14
В 762 детских садах Кыргызстана нужны директора: объвлен конкурс
10:05
В Баткене задержан сторонник разыскиваемого узбекского лидера ОПГ Салима Бойвоча
10:00
Топ-6 видов мошенничества в криптовалюте. Как не потерять свои накопления
09:56
Экс-депутат Шайлообек Атазов участвует в турнире по муай-тай в Таиланде