Топ-6 видов мошенничества в криптовалюте. Как не потерять свои накопления

Рынок криптовалют привлекает не только инвесторов, но и мошенников. В этой сфере можно не только заработать, но и потерять все накопления. Мошеннические схемы с каждым разом совершенствуются и становятся разнообразнее. Редакция 24.kg с криптобиржей Binance подготовила советы о том, как уберечь свои активы.

1 Схема с продажей аккаунтов

Мошенники часто обманывают пользователей — убеждают их передать данные аккаунтов на криптобиржах и банковских счетов и обещают за это деньги. Получив доступ, они используют аккаунты для покупки криптовалюты и проводят платежи через них, не отправляя обещанные товары или услуги. В итоге жертвы остаются без денег и товаров, а банковские счета замораживаются, что приводит к юридическим и финансовым проблемам для владельцев.

Чтобы защититься, не передавайте сведения своих крипто- и банковских счетов. Следите за транзакциями, регулярно меняйте пароли и используйте двухфакторную аутентификацию. При подозрении на взлом сразу обращайтесь в банк и службу поддержки криптобиржи.

2 Мошенничество с SMS Мошенничество с SMS

Мошенники рассылают фальшивые SMS, которые имитируют уведомления от банков или цифровых кошельков. Это делают, чтобы убедить жертву — она получила деньги. Это может ввести в заблуждение пользователей и привести к отмене заказов.

Чтобы защититься, всегда проверяйте поступление средств непосредственно в своем банке или электронном кошельке, а не полагайтесь только на SMS. Лучше перепроверить платеж дважды.

3 Обман с электронной почтой

Мошенники используют социальную инженерию, чтобы убедить пользователей — их деньги находятся на эскроу-счете криптобиржи. Они рассылают поддельные письма, которые выглядят как официальные уведомления, утверждая, что средства уже на счете, и угрожают блокировкой, если пользователи не переведут цифровые валюты. Цель — получить криптовалюту, пока жертвы не поняли, что на счетах нет реальных денег.

Чтобы защититься, узнайте, хранит ли сервис средства на эскроу-счетах. Например, Binance P2P этого не делает. Проверяйте электронные письма и учетные данные через специальные сервисы и регулярно контролируйте свои счета.

4 Схемы в Telegram

Мессенджер Telegram популярен среди криптоинвесторов, поэтому его часто используют мошенники.

Вот основные схемы, о которых нужно знать:

Мошенники выдают себя за представителей криптобиржи, например, финансовых консультантов. Они могут предлагать участие в фальшивых Airdrop или требуют уплаты налогов, отправляя фишинговые ссылки.

Злоумышленники маскируются под ботов службы поддержки и с помощью социальной инженерии выманивают у пользователей данные аккаунтов и банковских счетов.

Мошенники создают фейковые группы криптобиржи и добавляют туда пользователей без их согласия, предлагая оплатить участие в фальшивом майнинге по фишинговой ссылке.

Чтобы защититься, тщательно проверяйте информацию о контактах в Telegram. Убедитесь в подлинности учетной записи, особенно обращайте внимание на имя пользователя и символы в названии аккаунта. Используйте сервисы проверки подлинности.

5 Вредоносные ссылки

Фишинговые и вредоносные ссылки остаются эффективным инструментом мошенников, несмотря на их долгую историю. Например, при поиске программного обеспечения можно столкнуться с фальшивыми ссылками или подделками с вредоносными функциями. Эти схемы активно распространяют в социальных сетях.

Одна из новых схем: пользователю предлагают участвовать в криптораздаче в соцсети или мессенджере, требуя небольшую плату. Условия кажутся заманчивыми, но оплата производится по фальшивой ссылке, а не на реальной криптобирже. Мошенники также создают поддельные Airdrop и токены, чтобы заставить пользователей платить, подключать кошельки к вредоносным смарт-контрактам или раскрывать закрытые ключи, что приводит к утрате личной информации и активов.

Чтобы защититься, оценивайте предложения и не верьте в сделки, которые выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой. Не переходите по ссылкам из ненадежных источников и не сканируйте QR-коды, чтобы не потерять личную информацию и активы.

6 Схемы с плагинами для браузеров

Плагины для браузеров популярны, так как они улучшают работу в интернете и добавляют новые функции. Однако не все они безопасны, и некоторые могут использовать мошенники для кражи личной информации, перехвата нажатий клавиш или внедрения вредоносного кода. Это может привести к фишинговым атакам, утечке данных или потере денег из-за поддельных адресов при переводах.

Чтобы защититься, следуйте этим рекомендациям:

устанавливайте только нужные и проверенные плагины;

перед установкой изучите плагин, проверьте отзывы и разрешения;

регулярно проверяйте и удаляйте неиспользуемые плагины, обновляйте браузер и плагины;

используйте антивирусное ПО и создайте отдельный профиль браузера для финансовых операций;

выходите из приложений и не оставляйте активными файлы cookie. Лучше использовать специальное устройство для финансовых операций.

Главное — будьте бдительными

Основной способ защиты от мошенников — это цифровая грамотность. Не доверяйте незнакомцам, предлагающим слишком выгодные условия. Соблюдайте цифровую гигиену: не переходите по неизвестным ссылкам, не открывайте письма от незнакомцев и не вступайте в группы в соцсетях без информации о них. Не передавайте личные и платежные данные третьим лицам. Такой осторожный подход — ключ к успешной защите и сохранности активов.