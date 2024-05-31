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Техноблог

Sony на презентации State of Play 31 мая покажет 14 игр для PlayStation

Sony анонсировала презентацию State of Play, которая пройдет ночью 31 мая. Об этом сообщается в блоге компании.

В рамках State of Play Sony организаторы расскажут о 14 играх для PlayStation 5 и шлеме виртуальной реальности PS VR2. Отмечается, что среди анонсов будут проекты от внутренних студий, а особое внимание будет уделено играм, запланированным к релизу в текущем году.

По слухам, на State of Play будет представлен новый трейлер ремейка культового хоррора Silent Hill 2, а также анонсирована дата его выхода, онлайн-шутер Concord от Firewalk Studios, новая часть Astro Bot, LEGO Horizon Adventures — совместный проект Sony и LEGO по серии Horizon. Кроме того, ожидается, что на мероприятии будет анонсирована ПК-версия God of War Ragnarok. Ранее авторитетный инсайдер billbil-kun заявлял, что ПК-порт «Бога войны» представят «очень скоро».

Также состоится презентация Konami, посвященная франшизе Silent Hill.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/295471/
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