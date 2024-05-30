14:51
USD 87.70
EUR 94.85
RUB 0.98
Техноблог

В Сеть утекли документы с подробным описанием работы поисковика Google

В Сети оказались 2 тысячи 500 страниц документа с подробным описанием работы алгоритмов фирменного поисковика Google. Изучив утечку, эксперты выразили обеспокоенность прозрачностью компании в вопросе работы ее поискового алгоритма. Об этом сообщает The Verge.

Опубликованная информация предоставляет собой детальный обзор механизмов анализа и ранжирования веб-страниц. Ознакомившийся с документом SEO-специалист Рэнд Фишкин обнаружил, что данные из браузера Google Chrome используются поисковиком для ранжирования информации в Сети. Это противоречит заявлениям компании, которая заявляла об обратном.

Кроме того, Google отслеживает атрибуты авторства контента, что может повлиять на показатель E-E-A-T (опыт, компетентность, авторитетность и надежность), что тоже отрицали в Google.

В утекших файлах также указана подробная техническая информация о том, какие данные Google собирает с сайтов, как обрабатываются запросы, связанные с политическими темами, и многое другое.

Из-за расхождений между заявлениями Google и реальным принципом работы поисковика у экспертов возникли вопросы о прозрачности компании. Эксперты отмечают, что отсутствие ясности в работе поисковика способствовало развитию индустрии SEO, основанной на предположениях и теориях.

Как пишет The Verge, Google не стала никак комментировать утечку и подлинность документов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/295372/
просмотров: 3264
Версия для печати
Материалы по теме
Пять лучших смартфонов прошлых лет, которые можно купить в 2024 году — эксперт
В YouTube теперь можно сразу найти песню в поиске, просто напев ее мелодию
SpaceX продемонстрировала первый видеозвонок через спутники Starlink
WhatsApp получил функцию очистки счетчика неоткрытых сообщений
Apple выпустит более тонкую версию iPhone
В WhatsApp появится функция, запрещающая делать скриншоты фото чужого профиля
В WhatsApp хотят добавить функцию реакций на фото и видео в режиме просмотра
В Сети появились изображения всей серии iPhone 16
В WhatsApp можно будет звонить номерам, не добавленным в контакты
Старые флагманы Mi 10 от Xiaomi начали обновляться до HyperOS
Популярные новости
Электронную кожу для работы на&nbsp;экстремальном холоде создали в&nbsp;Китае Электронную кожу для работы на экстремальном холоде создали в Китае
Пять лучших смартфонов прошлых лет, которые можно купить в&nbsp;2024 году&nbsp;&mdash; эксперт Пять лучших смартфонов прошлых лет, которые можно купить в 2024 году — эксперт
Вредоносное программное обеспечение все чаще маскируют под мобильные игры Вредоносное программное обеспечение все чаще маскируют под мобильные игры
Бизнес
Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в&nbsp;свой интеллект&nbsp;&mdash; это выгодно Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в свой интеллект — это выгодно
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый участник GovFintech-платформы &laquo;Ишкер&raquo; от&nbsp;&laquo;MEGA&amp;РСК Банк&raquo; «Керемет Банк» — первый участник GovFintech-платформы «Ишкер» от «MEGA&РСК Банк»
VoLTE от&nbsp;MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно VoLTE от MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно
С&nbsp;1&nbsp;июня начнут отключать газ неплательщикам С 1 июня начнут отключать газ неплательщикам
31 мая, пятница
14:25
Законно ли? На улице Абая в Бишкеке установили шлагбаум Законно ли? На улице Абая в Бишкеке установили шлагбаум...
14:00
Июнь-2024. Что изменится в жизни кыргызстанцев и каких событий стоит ждать
13:59
Абдурахман Муртазалиев продолжает судиться за мандат депутата Жогорку Кенеша
13:40
С 1 июня в Кыргызстане изменятся тарифы на отопление и горячую воду
13:25
Финансовые нарушения почти на 1 миллиард сомов выявили в бюджете города Ош