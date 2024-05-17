TikTok против YouTube. Соцсеть разрешила выкладывать ролики длительностью 1 час

В TikTok появилась возможность публиковать вертикальные ролики продолжительностью до 1 часа с поддержкой перемотки до нужного момента. Ранее пользователи могли выкладывать видео только продолжительностью до 10 минут, сообщил портал hi-tech.

Пользователи жаловались на TikTok из-за ограничений по длительности постов. Например, кулинары и преподаватели не могли публиковать полноценные уроки: им приходилось разбивать один ролик на несколько коротких. Теперь у блогеров появится больше пространства для творчества.

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Зарубежные СМИ отметили, что данное нововведение позволит медийным личностям, которые ранее публиковали свои видео только на YouTube, перейти на TikTok. Также в будущем может появиться совершенно новый формат контента — вертикальные сериалы, так как в рамки 60 минут может поместиться полноценная серия.

Пока что публиковать часовые ролики могут не все пользователи TikTok. Функцию разворачивают постепенно — сейчас она доступна малой части блогеров, но в течение года такая возможность должна появиться у большинства.