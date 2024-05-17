Google объявила о запуске функции управления смартфонами с помощью мимики лица

Корпорация Google объявила о запуске функции управления смартфонами на Android без рук — с помощью мимики лица. Об этом сообщает издание The Verge.

В компании опубликовали исходный код проекта Gameface — специального ПО, предназначенного для интеграции опции управления мимикой в приложениях. Разработчики программ получили возможность добавить в них мимику, движения головы или жесты, с помощью которых пользователи смогут управлять устройством без рук.

Изначально проект Gameface, анонсированный на Google I/O в 2023 году, был разработан для настольных компьютеров и ориентирован на геймеров. Однако спустя год в компании масштабировали новую специальную возможность до смартфонов и любых приложений. В Google отметили, что с помощью нового инструментария пользователи смогут управлять функциями смартфона, «корча рожицы», и двигать курсор на экране девайса движениями бровей.

«Посредством камеры смартфон плавно отслеживает выражения лица и движения головы, переводя их в интуитивно понятный и персонализированный контроль», — объяснили в компании. Журналисты The Verge напомнили, что на создание проекта Gameface инженеров Google вдохновил парализованный стример Лэнс Карр.