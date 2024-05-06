В WhatsApp хотят добавить функцию реакций на фото и видео в режиме просмотра

В WhatsApp внедрят возможность ставить быстрые реакции на медиафайлы. Пользователям больше не придется делать лишних манипуляций. Об этом сообщается на портале WABetaInfo.

Как пояснили авторы, благодаря последнему обновлению бета-версии приложения для Android 2.24.10.7, которое доступно в магазине Google Play, обнаружено, что разработчики популярного мессенджера внедряют функцию реагирования на экране просмотра мультимедиа.

Отмечается, что пользователь может ставить реакции на фото или видео, не выходя из экрана просмотра. Как это выглядит, тестеры показали на скриншоте из новой бета-версии.

«Теперь можно экспериментировать с новым ярлыком реакции, размещенным в нижней части экрана рядом с панелью ответов. Эта кнопка предназначена для того, чтобы пользователи могли быстро реагировать на медиаконтент. Они могут сосредоточиться на медиа, реагируя смайликами, не нарушая поток просмотра. В предыдущих обновлениях пользователям приходилось возвращаться на экран чата, чтобы отреагировать на определенное изображение, видео или GIF-файл», — сказано в описании обновления.

Сейчас новая функция в стадии развертывания и скоро станет доступна широкому кругу пользователей.

Ранее сообщалось, что WhatsApp получит функцию набора на незнакомые номера. Позвонить из приложения можно будет даже контактам, которых нет в адресной книге устройства. Предлагаемая опция станет полезна, если нужно сделать звонок на какой-либо номер и нет желания сохранять его в список телефонных контактов.