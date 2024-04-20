WhatsApp и Telegram удалили из App Store в Китае по требованию Пекина

Пекин потребовал от Apple Inc. удалить ряд популярных мессенджеров из китайского магазина приложений. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Вчера фирма удалила из App Store сервисы WhatsApp и Threads (Meta Platforms Inc.), а также мессенджеры Signal, Telegram и Line.

В компании отметили, что требование об удалении приложений власти Китая обосновывают соображениями государственной безопасности.

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«Мы обязаны следовать законам стран, в которых мы работаем, даже тогда, когда мы не согласны», — заявил представитель Apple.

Все эти мессенджеры широко используют в КНР, хотя доступны в государстве только через VPN-сервисы. Требование об их удалении из App Store сокращает количество сервисов, с помощью которых интернет-пользователи могут общаться с теми, кто находится за пределами страны, и является еще одним шагом по ужесточению контроля над интернетом в Китае, отмечает The Wall Street Journal.

Всего приложения Facebook и Instagram, X, YouTube и WhatsApp скачаны более 170 миллионов раз из App Store в КНР за последнее десятилетие, подчеркивает аналитическая компания Sensor Tower.

Apple, возможно, будет вынуждена удалить гораздо больше приложений из App Store в ближайшем будущем, учитывая, что в 2023 году Пекин обязал всех разработчиков зарегистрировать мобильные приложения в стране к марту 2024-го.

Незарегистрированные сервисы, как заявили власти, будут удалять из магазинов приложений.