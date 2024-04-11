В WhatsApp появилась функция предпросмотра статусов пользователей

Корпорация Meta выпустила новую бета-версию мессенджера WhatsApp для Android, в которой появилась функция предпросмотра статусов у пользователей из списка контактов. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Эксперты обратили внимание, что в новой версии был изменен дизайн панели со статусами. Теперь в ней отображается содержимое публикаций без их открытия. Таким образом, автор публикации не узнает, кто увидел его статус без полноценного воспроизведения.

Отмечено, что предпросмотр отображает контент в миниатюрном режиме. Кроме маленького масштаба изображения, неудобством данного режима может также быть отсутствие воспроизведения аудио.

Свежая бета-версия получила номер сборки 2.24.4.3 и уже доступна тестировщикам для скачивания из Google Play. Когда новая функция появится в публичной версии клиента WhatsApp, не сообщается. Неизвестно также, появится ли данная опция в версии приложения для iPhone и iPad.