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Техноблог

Хакеры-вымогатели заработали более $1 миллиарда в 2023 году

Фото Pixabay. В 2023 году хакеры повысили ставки, требуя от жертв выкуп в $1 миллион и более

Хакеры-вымогатели заработали в прошлом году более $1 миллиарда, что является новым рекордом. Об этом пишет издание PCMag со ссылкой на исследование компании Chainalysis, занимающейся мониторингом блокчейнов.

В 2023-м, утверждает Chainalysis, драйверами роста стали приток новых хакеров и ряд крупных атак, принесших злоумышленникам миллионные выплаты от пострадавших фирм. «В прошлом году в сфере программ-вымогателей произошел значительный рост частоты, масштабов и объема атак», — отметила компания.

Хакеры повысили ставки, требуя от жертв выкуп в размере $1 миллиона и более.

«Наверное, больше всего меня удивило то, что 75 процентов общего объема платежей по программам-вымогателям в 2023-м приходится на выплаты в размере $1 миллиона и более», — сообщил глава отдела анализа угроз Chainalysis Джеки Бернс.

В Chainalysis отметили, что сообщество злоумышленников пополнилось новыми игроками, «привлеченными возможностью получения высокой прибыли и более низкими барьерами для входа».

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Например, одна группировка продавала доступ к своей разновидности программы-вымогателя Phobos менее опытным хакерам, что позволяло им легко проводить атаки различных организаций. В результате получился «мультипликатор силы, позволяющий штамму выполнять большое количество мелких атак», подчеркнули в компании.

Провайдер решений по кибербезопасности Coveware заявил, что есть и позитивный момент — все больше жертв отказываются платить вымогателям. Но, как показывает отчет Chainalysis, угроза со стороны злоумышленников, использующих программы-вымогатели, сохраняется.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/286352/
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