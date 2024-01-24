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Техноблог

Висящий на скале суперсовременный стадион появится в Саудовской Аравии

Фото Populous. Стадион будет расположен в городе Киддия на скале высотой 200 метров

Разработчик крупнейшей в мире сферической конструкции Populous раскрыл планы по созданию инновационного стадиона на краю скалы. Он получит гибкую конструкцию с большим светодиодным дисплеем, пишет New Atlas.

Стадион принца Мохаммеда бен Салмана будет расположен на вершине горы на высоте 200 метров над землей, примерно в 40 минутах езды от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.

Общая вместимость стадиона составит 45 тысяч мест. Стадион будет принимать футбол, бокс, киберспорт, концерты и театральные представления, станет домашней площадкой для футбольных клубов Саудовской Профессиональной лиги «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Возможно, здесь проведут чемпионат мира по футболу 2034 года.

В Populous говорят, что это будет первая в мире полностью интегрированная площадка с комбинированной раздвижной крышей, наклонной зоной и светодиодной стеной. Светодиодная стена будет отображать прямую трансляцию событий. Когда она не будет задействована, со стадиона будет открываться захватывающий вид на город Киддия.

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Populous планирует создать искусственное озеро прямо под стадионом. Оно будет использовать собранную дождевую воду для охлаждения территории с помощью еще не разработанной системы кондиционирования воздуха.

Пока нет информации о том, когда ожидается завершение строительства стадиона.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/284929/
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